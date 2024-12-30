İstanbul’da yılbaşı evde geçecek: Ekonomi eski kutlamaları aratıyor

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) aralık ayı İstanbul Barometresi sonuçlarını açıkladı.

Aralık ayının ev içi gündemi ekonomik sorunlar ve asgari ücret tartışmaları oldu. Katılımcıların yüzde 53,3’ü ekonomik sorunların, yüzde 7,2’si ise asgari ücret tartışmalarının gündemlerinde olduğunu belirtti. Üçüncü sırada yüzde 5,4 ile Suriye’de Esad rejiminin yıkılması yer aldı.

İstanbul’un ilk üç sorunu

Katılımcılara göre İstanbul’un ilk üç sorunu yüzde 58,6 ile trafik, yüzde 44 ile ekonomik sorunlar ve yüzde 42,1 ile olası İstanbul depremi olarak belirlendi.

Katılımcıların yüzde 47,8’i Suriyelilerin küçük bir kısmının ülkelerine geri döneceğini belirtti. Katılımcıların yüzde 4,3’ü Suriyelilerin tamamının, yüzde 17,7’si çoğunluğunun, yüzde 20,7’si yarısının, yüzde 47,8’i küçük bir kısmının ülkelerine geri döneceğini düşündüğünü belirtirken, yüzde 9,4’ü ise hiçbir Suriyelinin ülkesine dönmeyeceğini düşündüğünü belirtti.

Yılbaşını eskisi gibi kutlayamayanlar yüzde 54,4 oldu

Yılbaşı gecesi planı olan katılımcıların yüzde 54,4’ü ekonomik sebeplerle yılbaşı gecesini eskisi gibi kutlayamadığını belirtirken, yüzde 45,6’sı aynı şekilde kutlamaya devam ettiğini belirtti. Katılımcıların yüzde 71,9’u yılbaşı gecesini genellikle çekirdek ailesiyle, yüzde 91,8’i yılbaşı gecesi genellikle evde olduğunu belirtti. Katılımcıların yüzde 40,5’i sevdiklerine yılbaşında hediye aldığını belirtti.

İstanbullular 2025 yılında adalet ve eğitim sisteminden yana olumsuz beklentiye sahip. Katılımcılara belirli konularda 2025 yılına dair beklentileri soruldu. Katılımcıların yüzde 26’sı 2025 yılında ülkenin ekonomik durumunun olumlu yönde değişeceğini belirtirken, yüzde 16,9’u ülkenin adalet sisteminin olumlu yönde değişeceğini belirtti. En yüksek olumlu yönde beklenti aile ilişkilerine ilişkin kişisel kanılar temasında gerçekleşti. En olumsuz beklentinin bulunduğu alanlar ise adalet ve eğitim sistemine ilişkin alanlar oldu.

Türkiye’de ekonomi ve asgari ücret konuşuldu

Aralık ayının Türkiye gündemi ekonomik sorunlar ve asgari ücret tartışmaları oldu. Katılımcıların yüzde 49,8’i ekonomik sorunların konuşulduğundan bahsetti. İkinci sırada, yüzde 20,7 ile asgari ücret tartışmaları, üçüncü sırada ise yüzde 14,7 ile Suriye’de Esad rejiminin yıkılması yer aldı.

Kredi kartını ödeyebilenler arttı

Katılımcıların yüzde 32,5’i kredi kartı borcunun asgari tutarını ödeyebildiğini belirtti. Kredi kartı kullananların yüzde 44,1’i aylık kredi kartı borcunun tamamını, yüzde 32,5’i ise borcun asgari tutarını ödeyebildiğini belirtti. Kasım ayında kredi kartının tamamını ödeyebilenler yüzde 41,2 olmuştu. Katılımcıların yüzde 8,7’si asgari tutar ile borcun tamamı arasında bir miktarda, yüzde 4,9’u asgariden az miktarda ödeme yapabildiğini belirtirken, yüzde 9,8’i ise kredi kartı borcunu hiç ödeyemediğini ifade etti.

Kıt kanaat geçinenlerde sınırlı azalış

Aralık ayında katılımcıların yüzde 39,1’i kıt kanaat geçinebildiğini belirtti. Geçen ay bu oran yüzde 39,4 olmuştu.

Aralık ayında katılımcıların yüzde 28,7’si bazı ödemeleri yapamadığını ve borca girdiğini, yüzde 8,4’ü aslında pek geçinemediğini, yüzde 39,1’i kıt kanaat geçinebildiğini, yüzde 23,8’i ise geçinebildiğini ve kenara da para koyabildiğini belirtti. Birikim yaptığını belirten katılımcıların yüzde 52’si altın, yüzde 19,6’sı döviz, yüzde 12,7’si hisse senedi aldığını belirtti.

Katılımcıların yüzde 66,1’i kripto paraları güvenli bulmuyor

Katılımcıların yüzde 66,1’i kripto paraları güvenli bir yatırım aracı olarak görmediğini, yüzde 6,9’u güvenli bulduğunu, yüzde 9,3’ü kısmen güvenli bulduğunu, yüzde 17,7’si ise fikrinin olmadığını belirtti.

Aralık ayında katılımcıların yüzde 27,1’i Türkiye ekonomisinin iyileşeceğini belirtirken, yüzde 41,1’i değişmeyeceğini, yüzde 31,8’i kötüleşeceğini belirtti. Geçen ay kötüleşme bekleyenlerin oranı yüzde 42,1 olmuştu.

Aralık ayında katılımcıların yüzde 34,5’i kendi ekonomisinin iyileşeceğini belirtirken, yüzde 45,6’sı değişmeyeceğini, yüzde 20’si kötüleşeceğini belirtti.