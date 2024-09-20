  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. İşte Türkiye’nin öz sermaye karlılığı en yüksek sektörleri: Madencilik ve taş ocakçılığı zirvede
Takip Et

İşte Türkiye’nin öz sermaye karlılığı en yüksek sektörleri: Madencilik ve taş ocakçılığı zirvede

Türkiye'de öz sermaye karlılığı en yüksek sektörler belli oldu. Madencilik ve taş ocakçılığı yüzde 36 ile zirvede yer alırken, söz konusu sektörü yüzde 31 ile bilgi ve iletişim, yüzde 24 ile imalat izledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İşte Türkiye’nin öz sermaye karlılığı en yüksek sektörleri: Madencilik ve taş ocakçılığı zirvede
Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Merkez Bankası işbirliğiyle yapılan "Sektör Bilançoları 2023" araştırmasına göre, ülkede 2023 yılı itibarıyla 1 milyon 62 bin 328 firmada, 12 milyon 448 bin 735 kişi çalışıyor. Araştırmada bu firmalar 17 sektörde sınıflandırıldı.

Bu sektörlere ait bilanço ve gelir tabloları incelendiğinde geçen yıl 13 sektördeki firmalar ortalamada kar ederken 4 sektördekilerin yılı zararla kapattığı görüldü.

Sektörler, şirketin karlılığını ölçmek için kullanılan ve yatırımcılar için oldukça önemli bir karlılık göstergesi olan öz sermaye karlılığına göre incelendiğinde ise "madencilik ve taş ocakçılığı" sektöründeki firmaların ortalamasının en yüksek orana sahip olduğu görüldü. Bu sektördeki firmaların ortalama öz sermaye karlılığı yüzde 36 olarak hesaplandı.

Söz konusu sektörü yüzde 31 ile "bilgi ve iletişim", yüzde 24 ile "imalat", yüzde 21 ile "toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı" takip etti.

4 sektördeki firmalar ortalamada zarar etti

2023 mali tablolarına göre 4 sektördeki firmaların ortalamada zarar ettiği görüldü. Ortalamalarda zarar eden bu sektörler için anlamsız olduğu için "öz sermaye karlılığı" hesaplanmıyor.

Sektörler içinde 2023'te ortalamada en fazla zarar eden yaklaşık 103,3 milyar lira ile gayrimenkul faaliyetleri oldu. Bu sektörü 11,6 milyar lira ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı, 8,5 milyar lirayla ulaştırma ve depolama, 5,4 milyar lirayla eğitim izledi.

Öz sermaye karlılığı nedir?

Öz sermaye karlılığı bir şirketin öz sermayesinin üzerinden elde ettiği karın oranını gösteren finansal performans göstergelerinden biri olarak tanımlanıyor. Kar oranı, şirketin sahiplerinin yatırmış olduğu sermayeyi ne kadar etkili şekilde kullanabildiğini gösteriyor. Hesaplaması, net karın toplam öz sermayeye bölünmesiyle yapılıyor.

 

Mali tablolara göre 2023'te sektörlerin net kar, öz kaynak ve net kar/öz kaynaklar oranı şöyle:

Sektörler

Bilanço kalemleri

2023 (Bin lira)

Net kar/Öz kaynaklar

Madencilik ve taş ocakçılığı

Net kar

91.137.518

0,36

Öz kaynaklar

255.015.066

Bilgi ve iletişim

Net kar

105.243.001

0,31

Öz kaynaklar

340.511.624

İmalat

Net kar

1.006.312.903

0,24

Öz kaynaklar

4.256.960.387

Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı

Net kar

526.909.501

0,21

Öz kaynaklar

2.565.565.099

Diğer hizmet faaliyetleri

Net kar

1.165.246

0,17

Öz kaynaklar

6.939.681

Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler

Net kar

115.708.114

0,17

Öz kaynaklar

692.645.494

İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri

Net kar

16.352.779

0,16

Öz kaynaklar

103.468.016

Tarım, ormancılık ve balıkçılık

Net kar

11.857.911

0,14

Öz kaynaklar

85.058.728

İdari ve destek hizmet faaliyetleri

Net kar

14.817.969

0,09

Öz kaynaklar

159.840.649

Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor

Net kar

1.221.391

0,08

Öz kaynaklar

14.449.672

Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri

Net kar

1.808.021

0,07

Öz kaynaklar

26.878.453

İnşaat

Net kar

18.522.954

0,03

Öz kaynaklar

723.467.781

Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri

Net kar

3.722.078

0,02

Öz kaynaklar

236.158.807

Gayrimenkul faaliyetleri

Net kar

-103.296.388

-10,62

Öz kaynaklar

9.730.144

Eğitim

Net kar

-5.353.740

-0,35

Öz kaynaklar

15.460.994

Ulaştırma ve depolama

Net kar

-8.474.492

-0,02

Öz kaynaklar

439.640.340

Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı

Net kar

-11.632.008

-0,02

Öz kaynaklar

678.848.075

 

Ekonomi
Deprem bölgesindeki kentsel dönüşüm süreci 7 maddede açıklandı
Deprem bölgesindeki kentsel dönüşüm süreci 7 maddede açıklandı
Türkiye, doğal gazda elini 100 milyar metreküp LNG alımıyla güçlendiriyor
Türkiye, doğal gazda elini 100 milyar metreküp LNG alımıyla güçlendiriyor
Nevşehir’de ekmeğe zam geldi: İşte yeni zamlı fiyatlar
Nevşehir’de ekmeğe zam geldi: İşte yeni zamlı fiyatlar
Kayısı ile çekirdeği yüz güldürüyor! Yaklaşık 38 milyon dolar gelir elde edildi
Kayısı ile çekirdeği yüz güldürüyor! Yaklaşık 38 milyon dolar gelir elde edildi
Pentaeritritol ithalatına yüzde 15 ilave gümrük vergisi getirildi
Pentaeritritol ithalatına yüzde 15 ilave gümrük vergisi getirildi
Doğal gazda yüzde 12,3’lük indirim kararı yargıya taşındı
Doğal gazda yüzde 12,3’lük indirim kararı yargıya taşındı