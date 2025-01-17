İSTİB/Ali Kopuz: Bu 2 şeyi yapmazsak sürdürülebilir refah mümkün olmayacak

İstanbul Ticaret Borsası'ndan (İSTİB) yapılan açıklamaya göre, borsanın ocak ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen Kopuz, tarım ve gıda konusundaki tüm sorunların kaynağında dört neden olduğunu belirterek, "İsraf, tağşiş, verimsizlik ve enflasyonu çözmedikçe, sürdürülebilir bir refah yoluna girmemiz mümkün değildir." değerlendimesinde bulundu.

İsrafın boyutlarının son dönemlerde giderek arttığını kaydeden Kopuz, "Dünyada üretilen gıdanın üçte birinin kayıp veya israfla boşa gittiğini yıllardır söyleriz. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) son çalışmaları kayıp ve israf oranının yüzde 40'lara ulaştığını gösteriyor. Türkiye'nin gıda israfı ise 36 milyar dolara ulaşan gıda ihracatımıza yakın. Düşünün, çalışıyor, çabalıyor, emek veriyor, sermaye yatırıyoruz ve sonuçta ortaya çıkanları çöpe atıyoruz. Gıda israf ve kaybının küçük bir kısmını bile kurtarmamızın, refahımıza katkısı büyük olacaktır." dedi.

"Gıda güvenliğini tehdit eden diğer önemli tehdit taklit ve tağşiş"

Kopuz, gıda güvenliğini tehdit eden diğer önemli tehdidin de gıdada taklit ve tağşiş olduğunu bunun da Türk gıda sektörünün imajına zarar verdiğini dile getirdi.

Tarımsal üretimde verimliliğe de dikkati çeken Kopuz, "Türkiye'nin tarımsal hasılası her geçen yıl artıyor olmasına rağmen potansiyelinin altında kalıyor. Eğer verimliliğimizi artırırsak, hem üretimimizi hem de ihracatımızı ikiye katlamamız mümkün. Eğer verimliliğimizi artırmaz ve katma değerli tarımsal ürünlere ağırlık vermezsek, sürdürülebilir refah ne yazık ki mümkün olmayacaktır." açıklamasında bulundu.

Kopuz, Türkiye'nin 1970'lerde girdiği yüksek enflasyon sarmalından 2000'li yıllarda kurtulduğunu hatırlatarak, küresel krizlerin, savaş ve salgınların da etkisiyle son yıllarda bu sorunun tekrar canlandığını belirtti.

Alınan son tedbirlerle enflasyonun kontrol altına alınacağı ve tekrar tek haneli rakamlara gerileyeceği bir döneme girildiğine inandıklarını kaydeden Kopuz, "Bilhassa gıda enflasyonunun düşürülmesinin sektörümüz için önemine dikkat çekmek istiyorum. Fiyatların sürekli artacağına dair bir beklentinin oluşması, enflasyonla mücadelede aşılması gereken önemli bir sorundur. Ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadelede beklenti yönetimi konusundaki çalışmalarını da bu nedenle çok önemsiyorum. Tabii bu mücadelede art niyetle fırsatçılık yapanların da cezalandırılması gerekiyor. Ancak, sadece bakkal ve marketlerin değil, tarladan rafa kadar olan tüm sürecin denetlenmesinin gerektiğine inanıyorum. Sadece esnafın fiyat denetimlerine tabi tutulması etkili olmayacaktır." ifadelerini kullandı.