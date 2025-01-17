  1. Ekonomim
  2. Borsa Haberleri
  3. SPK'dan Şekerbank'ın fiyat hareketlerine inceleme
Takip Et

SPK'dan Şekerbank'ın fiyat hareketlerine inceleme

Sermaye Piyasası Kurulu, Şekerbank TAŞ pay piyasasında son günlerdeki fiyat hareketleriyle ilgili inceleme başlattığını duyurdu.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
SPK'dan Şekerbank'ın fiyat hareketlerine inceleme
Takip Et

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin ve gelişmesinin sağlanması, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunmasını teminen, Borsa İstanbul'da gerçekleştirilen işlemler, Kurulumuz ve Borsa İstanbul tarafından anlık takip edilirken, piyasa bozucu eylemlere karşı gözetim ve denetim faaliyetleri Kurulumuz tarafından sürekli olarak yerine getirilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Şekerbank TAŞ pay piyasasında son günlerde gerçekleşen fiyat hareketleriyle ilgili olarak 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 106'ncı ve 104'üncü maddeleri kapsamında SPK tarafından inceleme başlatıldığı bildirilen açıklamada, "Sermaye piyasasının güven, açıklık ve istikrar içinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylem ve işlemlerin tespiti halinde, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, Kurulumuz tarafından sorumlular hakkında cezai ve/veya idari yaptırımlar uygulanacaktır." denildi.

IMF, Almanya'nın büyüme tahminini düşürdüIMF, Almanya'nın büyüme tahminini düşürdüKüresel Ekonomi

 

Şekerbank'ın hisse devri iptal edildiŞekerbank'ın hisse devri iptal edildiŞirket Haberleri

 

Borsa Haberleri
Avrupa borsaları haftayı yükselişle kapattı
Avrupa borsaları haftayı yükselişle kapattı
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı
New York borsası haftanın son gününe yükselişle başladı
New York borsası haftanın son gününe yükselişle başladı
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor
MSCI endekslerinde Türk hisselerinde değişiklik bekleniyor
MSCI endekslerinde Türk hisselerinde değişiklik bekleniyor
Asya borsaları karışık seyrediyor
Asya borsaları karışık seyrediyor