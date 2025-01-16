Şekerbank'ın hisse devri iptal edildi

Şekerbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde Samruk-Kazyna Invest LLP hisselerine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada tarafların süreci sonlandırma kararı aldığı belirtildi.

KAP açıklamasında "Bankamızca yapılan 27.06.2024 tarihli açıklama ile Samruk-Kazyna Invest LLP'nin sahibi olduğu ve Bankamızın ödenmiş sermayesinin %12,06'sına tekabül eden hissenin İlbak Holding A.Ş.'ye devrine ilişkin Tarafların bir süreç başlattığı duyurulmuştu. Taraflar İlgili duyuruda belirtilen sürece devam etmeme yönünde karar alarak süreci sonlandırmışlardır." ifadeleri yer aldı.

Şekerbank, geçtiğimiz Haziran ayında bankanın ödenmiş sermayesinin yüzde 12,06'sına karşılık gelen hissesinin İlbak Holding'e devrine ilişkin sürecin başladığını duyurmuştu.