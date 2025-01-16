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Koç Holding, kayıtlı sermaye tavanını 10 milyar TL'ye yükseltecek

Koç Holding KAP’a yaptığı açıklamada yönetim kurulunun kayıtlı sermaye tavanını 10 milyar TL’ye artırma kararı aldığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Koç Holding, kayıtlı sermaye tavanını 10 milyar TL'ye yükseltecek
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Açıklamada "Yönetim Kurulumuz tarafından, 2025 yılında dolacak kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2029 yılının sonuna kadar uzatılması ve son olarak 2013 yılında belirlenen mevcut kayıtlı sermaye tavanının, aradan geçen süredeki enflasyon etkisi ile gerek tutar olarak düşük kalması, gerekse sermayeye ilave edilebilecek fonlardaki artış dikkate alınarak 10.000.000.000 TL'ye çıkarılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve izinlerin alınmasını takiben ilgili değişikliğin yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir." ifadesi yer aldı.

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