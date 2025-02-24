İstihdam Destek Programı, tekstil ve hazır giyim sektörlerine can suyu olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hayata geçirilen KOSGEB İstihdam Destek Programı’nın firmalara büyük bir motivasyon sağladığını ifade eden İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz; bu desteklerin tekstil ve hazır giyim sektörlerinde KOBİ’ler haricinde kalan tüm firmaları da kapsaması konusunda çağrıda bulundu.

Sektör olarak, KOBİ’ler açısından son derece faydalı sonuçlar doğurması beklenen bu programı hayata geçiren başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve tüm bakanlık bürokratlarına şükranlarını sunduklarını dile getiren Ahmet Öksüz, şunları söyledi:

"Tekstil ve hazır giyim firmalarının tamamını kapsamalı"

“Ancak, bu noktada firmalarımızın üretim maliyetlerine can suyu olacak bu önemli destek mekanizmasının, önümüzdeki süreçte sektörümüzdeki tüm firmalara uygulanacak şekilde genişletilmesi için de bakanlığımızın değerli desteklerini bekliyoruz. Bu noktada, sektörümüzün büyük bir kısmının KOBİ dışında kaldığının da altını çizmekte yarar olduğunu düşünüyorum. Mevcut destek programı KOSGEB aracılığı ile sağlanıyor, dolayısıyla KOSGEB üzerinden KOBİ olmayan firmalarımızın desteklenemeyeceğinin farkındayız ancak farklı bir kaynak üzerinden tekstil ve hazırgiyim sektörlerimizdeki tüm firmalarımız desteklenmelidir. Çünkü tekstil ve hazır giyim sektörlerindeki büyük işletmelerimizin ihracat ve istihdamlarındaki yüksek hacimleri yanında, sektörde taşıyıcı kolon rolü de bulunmaktadır. Büyük işletmelerin aldıkları siparişler sadece kendi firmalarıyla sınırlı kalmamakta, sektörümüzdeki büyük bir firmaya gelen bir sipariş mikro ölçekli firmanın üretimine kadar yansımaktadır.”

"Emek yoğun sektörler desteklenmeli"

Hazır giyim, tekstil, deri ve halı sektörlerinde, işçiliğin en büyük maliyet kalemlerinden biri olarak öne çıktığına vurgu yapan Ahmet Öksüz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çalışanlarımızın daha iyi koşulları hak ettiğine inanıyoruz. Mevcut ekonomik şartlar göz önüne alındığında, özellikle emek yoğun sektörlerde işçilik maliyetlerinin dengeli bir şekilde paylaşılması gerektiğine inanıyoruz. Yıllar içinde büyük emeklerle elde ettiğimiz pazarları kaybetmemek adına, emek yoğun sektörlerin desteklenmesi büyük önem taşıyor. Bu çerçevede, mevcut sektörlerde KOBİ’lere verilen desteklerin tüm sektörlere yayılmasını talep ediyoruz. KOSGEB tarafından sağlanan istihdam teşvik paketinin tekstil ve hazır giyim sektörleri için şirket ölçeğine bakılmaksızın genişletilmesini talep ediyoruz. Böyle bir düzenlemenin yalnızca KOBİ’leri değil, bu sektörlerde faaliyet gösteren tüm firmaları kapsaması gerektiğini düşünüyoruz.” diye konuştu.

Mustafa Paşahan: Destek büyük rahatlama sağlayacak

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan da konu ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

“Türkiye’nin yıllık 30 milyar doların üzerinde hazır giyim, tekstil, deri ve halı ihracatı bulunuyor. Söz konusu ihracatın yüzde 56’sı İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) çatısı altında yer alan İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB), İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) ile İstanbul Halı İhracatçıları Birliği (İHİB) tarafından gerçekleştiriliyor. Tekstil, hazır giyim, deri ve halı sektörleri; üretim, istihdam ve ihracat açısından Türkiye ekonomisi için büyük önem taşıyor. Dört sektör, 2022’de toplam 36,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirirken 1,3 milyon kişiye de istihdam sağlıyordu. Ne yazık ki iki yıldır sektörlerimizin hem ihracatında hem de istihdamında ciddi gerilemeyle karşı karşıya bulunuyoruz. İhracatımız 36,4 milyar dolardan 32 milyar dolar seviyelerine düşerken, 1,3 milyonluk istihdamımız da yaklaşık 1 milyona geriledi. Veriler sektörlerimizin ülkemiz açısından ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seriyor. Bakanlığımız tarafından açıklanan ve KOBİ’leri kapsayan destekler çok değerli. Ancak, bu desteklerin tekstil ve hazırgiyim sektörlerindeki tüm firmalarımızı kapsaması büyük bir rahatlama sağlayacaktır. Emek yoğun sektörler olarak bu destek bizlere can suyu olacaktır.”