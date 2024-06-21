İstihdamda erime yeni sektörlerle devam ediyor

Mehmet KAYA / ANKARA

Türkiye'de 2023 yılında özellikle tekstil-hazır giyimde 200 binli sayıları geçen istihdam kayıpları görülmüştü. Göreli olarak inşaat mevsiminin başladığı, ekonomik aktivitenin devam ettiği yılın ilk çeyreğinde de geleneksel olarak inşaat sektöründe çalışan sayısı artış olsa da bu yıl ilk çeyrekte inşaatta çalışan sayısı azaldı. SGK verilerine göre Ocak-Mart dönemi ücretli çalışanlar zorunlu sigortalı sayısında 2023 sonuna göre 78 bin 311 kişilik azalma oldu. Dönemsel olarak Türkiye’de kayıtlı istihdamda ciddi oynamalar görülebiliyor. Özellikle yılın ilk aylarında emekli olan kişi sayısındaki artışa bağlı olarak kişi sayısında düşüşler olabiliyor. Buna karşılık aynı zamanda bu dönem inşaat başta olmak üzere diğer sektörlere hizmet veren işkollarında çalışan kişi sayısında artışlara da sahne oluyordu.

Ancak 2024 ilk çeyreğinde bu kez istihdamın sürükleyicilerinden inşaat sektöründe kayıtlı çalışan sayısında azalma oldu. İnşaat mevsiminin başlaması, çoğu kamu yatırımında şantiyelerin yeniden açıldığı dönemde, istihdam azalması dikkat çekti. Bunu bir ölçüde kayıtdışı çalıştırma açıklasa da geleneksel görünümün dışında bir manzara ortaya çıkıyor. Önceki yıllarda nadir de olsa inşaata bu durum gözlenmiş ancak yıl içinde toparlanma yaşanmıştı. Bu yıl, ilk çeyrekte bina inşaatı ve bina dışı inşaatta çalışan kayıtlı çalışan kişi sayısı sırasıyla 31 bin ve 19 bin kişi azaldı. İnşaat sektörü karşılaştırılan dönemde en fazla istihdam kaybı yaşanan sektörler oldu.

Tekstil ve hazır giyime 21 bin kişi daha eklendi

Tekstil ve hazır giyimde de istihdam kaybı sürüyor. 2023’te bu sektörde kayıtlı istihdam 200 binden fazla azalmıştı. İlk çeyrekte de kayıp devam etti. Türkiye’de son dönemde bazı uluslararası markaların sipariş azaltması, sektörün kendi içinde de küçülmesi ve emekli olmalar nedeniyle istihdam azalması olmuştu. Bu sektörde de hazır giyimde 17,7 bin, tekstilde ise 3,8 bin kişilik azalma oldu. Turizm başta olmak üzere çeşitli sektörlere hizmet veren yiyecek-içecek hazırlama sektöründe de dönemsel olarak yükseliş beklenmesine karşılık azalma gözlendi. Bu sektörde de 13.1 bin kişilik azalma oldu. Diğer yandan sezonun açılmasıyla konaklama hizmetindeki istihdam artışı dikkat çekti. Mart ayı sonu itibariyle bu sektörde artış 49,6 bini buldu.