İstiklal’de dükkan kiraları dudak uçuklatıyor! İşyerleri tek tek kepenk indiriyor

Sayısız dükkan, restoran, kafe ve alışveriş merkezleriyle dikkat çeken İstiklal caddesi büyük metrekareli dükkanları ile biliniyor.

İstiklal’de dükkan kiralamanın maliyeti dudak uçuklatıyor

Dünyanın en pahalı alışveriş caddelerinin bulunduğu listede 40’ıncı sırada yer alan İstiklal caddesi dükkan kiralarıyla dikkat çekiyor. Esnafa göre yeni bir dükkan kiralamanın maliyeti 250 bin lirayı buluyor.

Esnaf: Kiralar çok yüksek

İstiklal caddesinde bir berber küçük dükkanı için 30 bin lira kira ödüyor. Yeni yılda 45 bin liraya çıkacağını söyleyen esnaf, NTV’ye caddedeki son durumu anlattı. Esnaf, “İstiklal caddesinde berber bulamazsınız. Dükkan kiraları 250 binden başlıyor” dedi.

"Kış ile birlikte işler duruldu"

Bir başka esnaf ise, İstiklal caddesinde hem kiraların yüksek olduğunu ve hem de işlerin durulduğunu söylüyor.

İstanbul’un en kalabalık noktası ‘en pahalı cadde’ listesinde

Uluslararası bir gayrimenkul firmasının yaptığı araştırmaya göre İtalya’nın Milano kentinde bulunan Via Monte Napoleone dünyanın en fahalı dikkan kiralarıyla birinci sırada yer alıyor. Bu sırası New York ve Londra’daki caddeler takip etti. İstanbul ise kentin en kalabalık noktalarından biriyle İstiklal Caddesi ile listeye girdi.

Pek çok işyeri kira anlaşmazlığı nedeniyle kepenk indirdi

Caddede daha önce pek çok dükkan ve işyeri artan maliyetleri karşılayamadığı için kapandı. Lebon Pastanesi de onlardan biriydi. 200 yıllık geçmişiyle bölgenin simgelerindendi. Kira anlaşmazlığı nedeniyle kepenk indirdi.

Turistler İstiklal caddesini ucuz buluyor

Esnaf kira artışları nedeniyle çok fazla değişikliğin olduğunu belirtiyor. Turistlere göre ise caddede fiyatlar uygun.