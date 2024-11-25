Ev ve araba alamayan bakıma yöneldi! Ekonomideki kırmızı ruj etkisi güzellik pazarını büyütüyor

Ekonomik koşulların getirdiği finansal zorluklar ev ve araba alamayan bir kesimi bakım ve güzellik ürünlerine yöneltti.

Ruj etkisi, tüketicilerin durgunluk dönemlerinde, ekonomik gerileme dönemlerinde veya kişisel olarak çok az nakitleri olduğunda küçük zevklere para harcamaya devam etmesi olarak ekonomistlerin gelir etkisini anlatmak için kullanılan durumlardan biri olarak karşımıza çıkıyor.

Ev ve araba alamayan küçük mutluluklar arıyor

Güzellik pazarındaki son durumu, rakamları, trendleri özetle akla gelen tüm detayları L’Oreal Türkiye Ülke Genel Müdürü Sinem Sandıkçı Gökçen Posta Gazetesi’ne anlattı. Kozmetik sektörünün krizlerden büyüyerek çıktığını vurgulayan Gökçen, “Kırmızı Ruj’ etkisi denilen bir şey var. Yani insanlara mutluluk veren bir etkiden söz ediyoruz. İnsanlar ekonomik nedenlerle ev, araba alamadığında veya tatile gidemediğinde kişisel bakım (kozmetik, güzellik) gibi küçük mutluluklar arıyor” diye konuştu.

Güzellik pazarının 150 milyar liraya çıkması bekleniyor

Gökçen, 2023’ü 85 milyar lirayla kapatan Türkiye güzellik pazarının bu yıl 150 milyar liraya çıkacağını söyledi.

Adetsel büyüme yüzde 15

Türkiye güzellik pazarının değersel büyüklüğünün geçen yıl 85 milyar liraya ulaştığına işaret eden Gökçen, “Bu yıl pazarın 150 milyar lira olması öngörülüyor. Bu değersel artışta enflasyon da etkili. Pazar sadece değerde değil adette de büyüyor. Yüzde 12-15 civarında bir adet büyümesi söz konusu. Dünya güzellik pazarı ise yüzde 7 civarında büyüyor. Dünyada yıllık kişi başı güzellik harcaması 20 Euro. Türkiye’de bu rakam 35 Euro (yaklaşık 1.300 lira). Avrupa’da ise 70 Euro” dedi.

Ruj etkisi teorisi nedir?

Ruj etkisi, tüketicilerin durgunluk dönemlerinde, ekonomik gerileme dönemlerinde veya kişisel olarak çok az nakitleri olduğunda küçük zevklere para harcamaya devam etmesidir. Pahalı lüks ürünlere harcayacak kadar paraları yoktur; ancak birçoğu hala premium ruj gibi küçük lüks ürünler satın almak için para bulur. Bu nedenle, ruj etkisinden faydalanan şirketler ekonomik gerileme dönemlerinde bile dirençli olma eğilimindedir. Nakit sıkıntısı çeken tüketiciler, finansal sorunlarını unutmalarını sağlayacak bir şeyle kendilerini ödüllendirmek isterler. Ruj etkisi teorisi ilk olarak Juliet Schor tarafından 1998 yılında "Aşırı Harcayan Amerikalı" adlı kitabında tanımlanmıştır. Ekonomik durgunluk dönemlerinde, bireyler ruj, kahve, sigara ve sinema bileti gibi tamamen gerekli olmayan bazı ürünleri satın alabilirler. Bunları satın almak, ekonomik olarak zor zamanlarda bir normallik ve hoşgörü duygusu sağlar. İnsanlar bu harcamaları tamamen kesmek yerine, yine de satın alırlar. Yüksek faiz oranları ve COVID öncesine göre daha yüksek enflasyon nedeniyle 2024'te ekonomik belirsizlik devam etse de tüketiciler sağlık, zindelik ve güzellik ürünleri gibi temel ihtiyaç olmayan ancak bir nebze de olsa şımartılma duygusunu koruyan ürünleri satın almaya devam ediyor.