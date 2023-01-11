İşverene EYT için 6 ay ödemesiz kredi

ANKARA (EKONOMİ)

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, EYT için işverene verilecek kredi desteğinin ayrıntılarını paylaştı. Nebati, "36 aya kadar vadesi, 6 ay ödemesiz dönemi olacak. Faiz oranları da düşük. Bankalar ve katılım finans kurumları da iştirak edecek" diye konuştu.

AA Editör Masası’nda soruları yanıtlayan Nebati, EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle şirketler için öngörülmeyen bir maliyet olacağını belirterek, "Bir firma öngöremediği kıdem tazminatını biz karşılayacağız. Doğrudan çalışanın hesabına gidecek. Alacağız doğrudan kişinin hesabına parayı yatıracağız. Oldukça düşük maliyetli olacak" dedi.

Konut kampanyasında sınır yok, kaynağı artırabiliriz, gerekirse şartlar da yumuşar

Nebati, 16 Ocak itibarıyla konut kampanyasına yönelik başvurulara bakacaklarını belirterek, sisteme dahil olma şartlarında gerekirse şartları yumuşatacaklarını söyledi. Bakan Nebati, “Biz şu anda kampanya ile çok ayrıntılı şartlar koyduk. Çünkü ondan Önceki kampanyalarda dozajı azalmak kaydıyla bu açık kapıdan yararlanmak isteyen çok fazlaydı. Şu çizgiyi kaçırmamak lazım. İstismarlar vardır, günün kısa karı diye bakanlar var. Biz vatandaşın ihtiyacı olan konut edinme işlemlerinde engelleyici pozisyonda olamayız. Arkadaşlarımıza söylüyorum. İstismar her zaman vardır önemli olan istismarı en aza indirmektir. Biz bu konuda gerekli tedbirleri alıyoruz, bazen çok sert de olabiliyor, ayrıntılarda olduğu gibi. Çok sert gerçekten konut edindirmede veya diğer işlemlerde oraya erişimde zorluk varsa yumuşatırız. Bu kampanya için de geçerli” dedi.

“Konut sınırı koymadık, kaynak var”

Nureddin Nebati, kampanyaya katılımın yüksek olması gerektiğini, konut üreticilerine bir çağrı yapıldığını ve kamunun emlak piyasasının genişlemesi, konut arzı için bir yükün altına girdiğini vurguladı. Finansman konusunda bir sınır koymadıklarını belirten Nebati, “Çünkü biz bir sınır koymadık bu arada. Şu kadar konuta geldiğimizde durduracağız diye bir şey yok. İmkanımız da var, yani, kullandırdığımız kredilerdeki miktara gelirse bunu artırmaya imkanımız var. İyi bir imkanımız var. Pazartesi gününden sonra gelecek olan taleplere göre, biz gerekirse adımlar atılması ihtiyacı hasıl olursa yapacağız. Ama önce konuta giden paranın mutlak surette konut üretiminde kalmasını takip edeceğiz. Bununla ilgili istismarlar yukarı gidiyorsa demek ki fazla yumuşatmışız, aşağı gidiyorsa fazla katılaştırmışız, böyle bir optimal, dünya standartlarındaki noktalara getirdiğimizde devam edeceğiz” dedi.

Rayiç bedel düzenlemesi seçim sonrasına kalabilir, düzenleme içeriğine ilişkin ilk işaret belli oldu

Bakan Nebati, konutların alımı sırasında gerçek bedelin bildirilmemesine yönelik açıklamasının hatırlatılması üzerine, bu alanda kalıcı bir düzenlemenin yapılması için “kapılı kapılar ardında çalıştıklarını” söyledi. Maliye’nin bu durumu kabul etmesinin mümkün olmadığını belirten Nureddin Nebati, düzenlemenin seçim sonrasına kalabileceğini kaydetti. Nebati içeriğine ilişkin olarak ise ilk işareti, “Konut sahibi olmayı arzularken, hangi semtte bakıyorsunuz, konutlara, emlakçıya bakıyorsunuz fiyat söylüyor fiyatlar çakışınca alıyorsunuz. O gerçek değerdir. Piyasanın gerçek değerini ortaya koyacak değerleme şirketlerinin de devreye girmesi gereklilik oluyor. Değerleme şirketlerinin de içinde olduğu bir yapının yavaş yavaş Türk gayrimenkul piyasasına girmesi gerekiyor” diyerek verdi.

İkinci el düzenlemesi özel alanda olacak

Öte yandan, Nureddin Nebati, ikinci el konut alımı konusunda da bir çalışma yapıldığını ancak bunun piyasa içinde kalması gerektiğini vurgulayarak, Bankaların kendi belirleyecekleri bir faizle katılacakları bir kampanya için çalıştıklarını kaydetti.

Yüzde 25 kira artışı sınırı temmuzda sona erecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, olağanüstü bir dönemde olağanüstü bir düzenleme olarak nitelediği kira artışlarının yüzde 25 ile sınırlanması uygulamasının da Temmuz ayında süresi bitince yenilenmeyeceğini, kira artışlarının kiracı ve ev sahipleri arasında kararlaştırılacağını kaydetti.