İthalatta haksız rekabetin önlenmesiyle ilgili üç tebliğ

ANKARA (EKONOMİ)- Çeşitli ülkelerden yapılan boru bağlantı parçaları, rafine edilmiş bakır boru ve termosifon ithalatına yönelik yapılan soruşturmalar tamamlandı. Termosifon ithalatı için Nihai Gözden Geçirme Soruşturması açılması kararlaştırılırken, diğer ürünlerin ithalatına yönelik dampinge karşı önlem uygulanmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı, Brezilya, Bulgaristan, Çin, Endonezya, Hindistan ve Tayland’dan 7307.19 GTP’li boru bağlantı parçaları ithalatına yönelik dampinge karşı önlem alınmasını kararlaştırdı.

Buna göre sözkonusu ürün ithalatında ülkelere göre ton başına 147 dolar ile 800 dolar arasında dampinge karşı önlem uygulanacak.

Yunanistan menşeli “rafine edilmiş bakırdan ince ve kalın borular” ürünü ithalatına yönelik yürütülen soruşturmada, CIF bedelinin yüzde 5’i ile yüzde 9’u arasında değişen dampinge karşı önlem uygulanacak.

Çin, İtalya, Sırbistan menşeli termosifon ithalatına yönelik soruşturmada ise bir Nihai Gözden Geçirme Soruşturması açılması kararlaştırıldı.