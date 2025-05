İzmir Güzelbahçe Belediyesi'nden ‘yoksullukla mücadele’ projesi!

Türkiye’de artan enflasyon ve derinleşen yoksulluk karşısında milyonlarca vatandaş temel gıdaya ulaşmakta dahi zorlanırken, Güzelbahçe Belediyesi, dikkat çeken bir uygulamayı hayata geçirdi. Belediye bünyesinde “Dayanışma Mutfağı” adıyla hizmete başlayan aşevi ile her gün yalnız yaşayan yaşlılar ve ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek ulaştırılıyor. Aşevinde ayrıca, öğrencilere de ücretsiz yemek hizmeti sunuluyor.

Hasta vatandaşlara da yardım eli uzatan projeye ilişkin ANKA Haber Ajansı’na konuşan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, siyaseti bırakarak hizmete odaklandıklarını belirtti. İktidarın CHP’li belediyelere yönelik gözaltı ve soruşturmalarla baskı kurmaya çalıştığını vurgulayan Günay, iktidarın ‘siyasi operasyonlara’ rağmen halkın temel ihtiyaçlarına odaklanmaya devam ettiklerini söyledi.

"Güzelbahçe Belediyesi olarak her gün 120 aileye yemek götürüyoruz"

Ekonomik koşullar nedeniyle birçok vatandaşın gıdaya ulaşmada dahi güçlük çektiğini ifade eden Günay, şunları söyledi:

“Güzelbahçe Belediyesi olarak her gün 120 tane yalnız yaşayan 60 yaş üstündeki ailelere ve ihtiyaç sahibi olan ailelerin evlerine yemek götürüyoruz. Çünkü şu anki ekonomik şartlar insanları gerçekten aç bırakmaya yöneldi. Aç kalıyorlar, bizleri arıyorlar. Bizler de onlara yeni yaptığımız aş evimizden her gün evlerine yemek gönderiyoruz. Aç kalmamaları için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ayrıca burada bir etüt merkezimiz var. Çocuklarımız da saat 15.00’te okuldan çıkıyorlar. Buraya gelip yemeklerini yiyorlar. Sonra etüt merkezinde ücretsiz olarak üniversiteye hazırlıyorlar. Onlar da burada yemeklerini yiyip geçiyorlar. Gençlerimize burada yemek veriyoruz. Yaşlarımızın evlerine gönderiyoruz. Bu sayı da her gün artıyor. Biz başladığımızda 60 kişiyle başlamıştık. Şu an 127 kişiye çıktı. Her günde bu sayı gittikçe artıyor.”

“Artık soğan ekmek devri kapandı”

İktidar kanadından yapılan ‘porsiyonları küçültün’ söylemlerine verilen hizmet üzerinden yanıt veren Günay, “Burada üç çeşit yemek çıkıyor. Her gün mutlaka makarna veya pilav, etli bir yemek, çorbasını, tatlısını ihtiyaç sahibi olan ailelere yetiştiriyoruz. Ve bu konuda da çok büyük bir memnuniyet var. Biz küçültmeyeceğiz, azaltmayacağız, çoğaltacağız, daha da bu işi büyüteceğiz. Artık soğan ekmek devri kapandı. Burada gıda mühendisimiz, gıda teknikerimiz var. Bir insanın bir günlük kalori ne kadar ihtiyacı varsa yemeklerimiz ona göre hazırlanıp halkımıza da ona göre sunuyoruz. Biz bu yemekle dört kişilik bir ailenin bütçesine devletin vermiş olduğu bir asgari ücret kadar destek oluyoruz” diye konuştu.

"Hayır içinde bulunmak bizim için çok kutsal bir şey”

6 Şubat’ta Hatay’da meydana gelen depremin ardından İzmir’de Güzelbahçe Belediyesi’nin aşevinde aşçı olarak çalışmaya başlayarak yeni bir hayat kuran İsa Kort, yaşadıklarını şu sözlerle aktardı:

“Çok acı bir şey. Evimiz yıkıldı, evsiz kaldık. Ben şimdi Hatay’a gidemiyorum. Oradaki sıkıntıları gördüğümde dayanamıyorum. Orada hayat daha normele dönmedi. Orada şimdiki hayat ölümden beter. Düzelmedi Hatay. Kimse bizi sahiplenmedi. Yolumuz, evimiz... Hiçbir şeyimiz yok. Ben buraya gelir gelmez iş aradım ve iş buldum. Aileme ev buldum ve onları buraya getirdim. Başkan benim işsiz olduğumu duymuş bir yerden. Haber gönderdi ben de başkanı ziyaret ettim. ‘Yapabilir misin’ dedi. Ben de ‘Aşçıyım zaten, mesleğim bu’ dedim. İşe aldılar beni sağ olsun. Burada çalışmak çok rahat. Psikolojik olarak rahatım şimdi. Burada abilerimiz, kardeşlerimiz var. Küçük bir aileyiz burada. “

Yoksullara yardım eli uzatan bir işte çalışmanın işin önemini daha da artırdığını kaydeden Kort, “Çok duygulu bir iş. Severek yapıyoruz. Yaşlılarımız var. İhtiyaç sahipleri olduğu için daha sevecen ve dikkatli oluyoruz. En azından acımızı unutturuyor çalışmak. Özellikle hayır içinde bulunmak bizim için çok kutsal bir şey” ifadelerini kullandı.