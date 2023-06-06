Japon devinden 21 milyon dolarlık yatırım

1993 yılından bu yana Türkiye’de faaliyet gösteren Japon merkezli endüstriyel otomasyon ekipmanları üreticisi SMC, Türkiye'deki operasyonlarını genişletme kararı alarak 21 milyon dolarlık yatırıma imza attı. Bu yatırımla ilk etapta, 24 bin metrekare kapalı alana sahip yeni tesisini açan SMC, hizmet ve ürün çeşitliliğini de artırdı. Şirket, yeni tesisinde genel olarak pnömatik iş elemanları ve hava hazırlama grubu ürünleri üretecek.

Yeni tesisin açılışında Japonya Başkonsolosu Kenichi Kasahara, SMC Corporation Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Yoshiki Takada ve SMC Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Turgay Uçar katıldı.

“Bu yatırım, Japonya’nın bize duyduğu güveni gösteriyor”

SMC Corporation’in Türkiye’ye yaptığı yatırımdan duyduğu heyecanı dile getiren SMC Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Turgay Uçar şunları aktardı: "Ülkemizde neredeyse her türlü makine üretimi gerçekleştiriliyor. Türkiye, bu anlamda İtalyan ve Almanlar’dan geride değil. Üretilen makinelerin kalitesi, tasarımın özgün olmasına, kullanılan ekipmanların kalitesine ve kapasitesine de bağlı. Global bir firma olmamızın avantajıyla kalite standartlarını biz belirliyor ve bu standartlara uygun talep edilen her türlü ürünün üretimini gerçekleştiriyoruz.

Müşterilerimiz, her coğrafyadaki üretim ve sanayiye uygun ürün ve hizmeti yerinde sunabiliyor. Özellikle yurt dışına makine satan imalatçılar için bu çok önemli. Pazara sunduğumuz inovatif ürünler, enerji verimliliği sağlayan karbon ayak izini küçülten ürünler uluslar arası alanda çok daha rekabetçi olmayı sağlıyor. SMC’yi, ürün kalitesi ve çeşitliliği, yüksek teknoloji, yenilikçi ürünler gibi diğerlerinden ayrıştıran pek çok özellik var. En önemli özelliğimiz ise müşteri odaklı olmamız ve iyi bir stok oluşturmamız” açıklamalarında bulundu.

“Türk sanayisinin rekabetçiliğini artıracak”

“SMC Türkiye olarak, gelen yoğun talebe cevap verebilmek için Türkiye'deki operasyonumuzu genişletmeye karar verdik. Ve 21 milyon dolarlık yatırımla ülkemizde yeni hizmet binamızı inşa ettik. 24 bin metrekare kapalı alana sahip yeni tesisimiz ile üretim çeşitliliğimizi de artmış olduk. Tam teşekküllü hizmete başlayan bu yeni tesisimizde, müşterilerimize özel ürün ve hizmetler üretip sunacağız. Ayrıca, sanayinin ihtiyaç duyduğu kalifiye insan kaynağına sahip olmak için, SMC’nin vermiş olduğu teknik eğitimlere ulaşmak artık çok daha kolay olacak. Tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye pazarında da pnömatik alanında lider olmak hedefimiz. Türkiye’de makina üreticileri, üretikleri teknolojik makinalarla dünya pazarlarında her geçen gün daha fazla pay sahibi. Biz de hedefimize ulaşırken, Türk sanayisinin rekabetçiliğini artırmaya yardımcı olacağız.”

“Türk-Japon ilişkisi daha da güçlenecek”

Açılışta konuşan SMC Corporation Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Yoshiki Takada “Japonya merkezli bir şirket olarak küresel ölçekte başarılı olmak için ne yapmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. Türkiye bizim için önemli bir ülke. Çünkü hayran olunacak kadar hızlı ve çeviksiniz. SMC Türkiye Ailesine bugüne kadar göstermiş oldukları başarılardan dolayı minnettarız. Bu yatırımla Türk Japon ilişkilerinin daha da güçleneceğine inanıyorum” dedi.

Türkiye ve Japonya dostluğuna değinen Japonya Başkonsolosu Kenichi Kasahara ise; “Japonya ve Türkiye'nin dostuluğu yıllardır güçlü bir şekilde devam ediyor. SMC’nin Türkiye’ye yaptığı bu büyük yatırım, ticari platformda ilişkilerimizi daha da güçlendirmek için çok önemli bir adım. 2024, Japonya ve Türkiye diplomatik ilişkilerinin 100. yılı yıldönümümüz yaklaşırken bu yeni tesisin açılışını görmekten heyecan duyuyorum. Başta SMC Ailesi olmak üzere, katkı sağlayan herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.