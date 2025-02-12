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Japonya hükümetinden ABD’ye gümrük vergisi muafiyeti talebi

Japonya hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump tarafından çelik ve alüminyum ürünlerine uygulanması kararlaştırılan yüzde 25’lik gümrük vergisinden muaf tutulmayı talep etti.

Haber Merkezi
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Japonya hükümetinden ABD’ye gümrük vergisi muafiyeti talebi
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ABD Başkanı Donald Trump’ın çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanmasını öngören bir başkanlık kararnamesi imzalamasının yankıları sürerken, Japonya hükümetinden konuyla ilgili kritik bir hamle geldi.

Japonya hükümeti, ABD’den yüzde 25’lik gümrük vergisinden muaf tutulmayı talep etti. Talebin ABD makamlarına iletildiğini açıklayan Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Yoji Muto, Trump'ın "istisnasız" olarak tüm ülkelere uygulanacağını söylediği gümrük vergilerine atıfta bulunarak "Japon şirketleri üzerindeki olası etkileri yakından izlemeyi sürdürürken, gerekli tedbirleri alacağız" ifadelerini kullandı.

Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshimasa Hayashi ise, vergi muafiyeti talebinin Japonya’nın ABD’deki büyükelçiliği aracılığıyla ABD makamlarına iletildiği bilgisini paylaştı.

Trump kararname imzalamıştı

ABD Başkanı Donald Trump, çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanmasını öngören başkanlık kararnamesi imzalamıştı. Yaptığı açıklamada, "Herkesin ne anlama geldiğini tam olarak anlayabilmesi için, çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergilerimizi istisna ya da muafiyet olmaksızın yüzde 25'e sabitleyerek basitleştiriyorum" diyen Trump, üretimin ABD'de yapılması halinde gümrük vergisi uygulanmayacağını ifade etmişti.

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