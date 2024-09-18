Jean Monnet Burs Programı'na başvurular başladı

Avrupa Birliği (AB) finansmanlı "Jean Monnet Burs Programı" 2025-2026 akademik yılı başvuruları 5 Eylül itibarıyla başladı.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığının yürüttüğü burs programı Türkiye’nin AB üyelik sürecine katkı sunmak ve AB müktesebatı konusunda uzmanlaşmak isteyenlere Avrupa’nın en saygın üniversitelerinde eğitim alma fırsatı sunarken, burstan yaklaşık 190 kişi faydalanabilecek. AB müktesebatı konusunda kendini geliştirmek isteyen birçok farklı kesime hitap eden Jean Monnet Burs Programı'na kamu çalışanları, Türkiye’deki özel sektör çalışanları, Türkiye’deki üniversitelerin akademik ve idari personeli, Türkiye’deki üniversitelerin lisans son sınıf ve lisansüstü öğrencileri başvurabilecek.

Bursun sağladığı avantajlar

Burs programı, AB üyesi ülkelerde bulunan eğitim kurumlarında en az 3, en fazla 12 ay boyunca lisansüstü ve araştırma düzeyinde akademik çalışma yapma fırsatı sunuyor. Program kapsamında yalnızca 32 adet müktesebat başlığında yapılacak politika temelli akademik çalışmalar destekleniyor. Bursiyerlerin okul ücretleri ve aylık yaşam giderleri burs tarafından finanse ediliyor. Ayrıca vize, seyahat ve eğitim materyalleri gibi masraflar için de sabit ödenek sağlanıyor. Türkiye’deki en prestijli burs imkanlarından birisi olarak kabul edilen Jean Monnet Burs Programı'ndan yararlanan bursiyerler, AB katılım sürecinin her aşamasına katkı sağlama fırsatı kazanıyor.

Adaylar, 5 Kasım tarihine kadar gerekli belgeleri tamamlayarak burs başvurusunda bulunabilecek. Başvuru şartları ve gerekli belgeler hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyen adaylar, Jean Monnet Burs Programı’nın resmi web sitesi "jeanmonnet.org.tr"de yer alan 2025-2026 duyuru metnini inceleyebilecek. Başvuru için son tarih ise 5 Kasım.