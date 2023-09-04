JP Morgan Türkiye için enflasyon ve faiz tahminini yükseltti

Yatırım bankası JP Morgan, Türkiye'nin bu yıl sonu enflasyon, gelecek yıl sonu faiz beklentisini yükseltti. JP Morgan, Türkiye'de enflasyonun 2024 yılının mayıs ayında yüzde 73 ile zirve yapmasını beklediğini bildirdi.

JP Morgan'ın konu ile ilgili değerlendirmesinde, bugün beklentilerden yüksek gelen tüketici fiyatları verisinin ardından bu yıl sonu için beklentinin yüzde 62'den yüzde 65'e çıkarıldığı belirtildi.

JP Morgan, mevcut politika faizi için yüzde 35 olan yıl sonu beklentisine yönelik riskler gördüklerini belirtti. Kurum, 2024 yılı için politika faizi beklentisini yüzde 40'tan yüzde 45'e çıkardı.