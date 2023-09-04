Haftanın Stratejisi: Borsada bu sektör sürpriz yapabilir! Piyasalarda eylül ayı gündemi
Eylül ayında yurt içi ve yurt dışında önemli gündem maddeleri neler olacak? Borsada sert bir düzeltme hareketi yaşanır mı? Hangi sektör endeksleri öne çıkabilir? Hepsini ve fazlasını Yusuf Kavak ile konuştuk.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
'Haftanın Stratejisi' programımızın bu haftaki konuğu, Galata Menkul Araştırma Müdürü Yusuf Kavak oldu. Kavak ile, eylül ayında öne çıkabilecek gündem maddelerinin yanı sıra OVP'de hangi mesajların yabancı yatırımcı tarafından takip edibileceğini konuştuk. Ayrıca Galata Menkul Araştırma Müdürü Kavak, borsada olası kâr satışlarından öne çıkabilecek sektör endekslerine ve altın fiyatları üzerindeki beklentilere ilişkin sorularımızı yanıtladı.