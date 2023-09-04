Haftanın Stratejisi: Borsada bu sektör sürpriz yapabilir! Piyasalarda eylül ayı gündemi

'Haftanın Stratejisi' programımızın bu haftaki konuğu, Galata Menkul Araştırma Müdürü Yusuf Kavak oldu. Kavak ile, eylül ayında öne çıkabilecek gündem maddelerinin yanı sıra OVP'de hangi mesajların yabancı yatırımcı tarafından takip edibileceğini konuştuk. Ayrıca Galata Menkul Araştırma Müdürü Kavak, borsada olası kâr satışlarından öne çıkabilecek sektör endekslerine ve altın fiyatları üzerindeki beklentilere ilişkin sorularımızı yanıtladı.