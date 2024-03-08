Kadınlara özel kredi: TİM, İGE ve Türk Eximbank anlaştı

Kadın ihracatçıları desteklemek ve rekabet güçlerini artırmak için çalışmalar yapan TİM, TSE ile "Kadın Girişimci Belgelendirme Kriteri" hazırladı.

Türk Eximbank ve İGE AŞ de Kadın Girişimci Belgelendirme Kriteri’ni sağlayan ihracatçılara özel avantajlar sunan finansman paketi oluşturdu.

Dört kurumun işbirliği ile hazırlanan "İhracatta Kadını Destekleme Projesi" kapsamında ilgili kriterleri sağlayan firmalara Türk Eximbank 4 milyar lira ve 200 milyon dolarlık uygun faizli kredi imkânı sunacak. İGE AŞ ise söz konusu firmalara 2,3 milyar liralık kefalet desteği sağlayacak.

TİM Dış Ticaret Kompleksi'nde gerçekleştirilen tanıtım töreninde konuşan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, kadın girişimcilerin rekabet gücünü artırmak ve ihracat ailesine yeni firmalar katmak için TİM WINGS (Women International Networking and Global Sales) projesini başlattıklarını bildirdi.

Kadın girişimci ve ihracatçılara özel projeleri TİM WINGS logosu ve başlığı altında sunarak çeşitlendireceklerini belirten Gültepe, şöyle devam etti:

"TİM WINGS projemiz kapsamında, ilk olarak TSE ile 'Kadın Girişimci Belgelendirme Kriteri' hazırladık. Bu bir sertifikasyon sistemi. TSE-K 645 Kadın Girişimci Belgelendirme Kriteri’ni sağlayan ihracatçılarımızın finansman ihtiyaçları için Türk Eximbank ve İGE AŞ ile özel bir avantaj paketi üzerinde çalıştık. Ortaya gerçekten avantajlı iki paket çıktı. Eximbank Kadın Girişimci Sertifikasyonuna sahip ihracatçı firmalara piyasadaki mevcut faiz oranının 4 puan altında, 3 yıla kadar vadeli 4 milyar lira TL kredi kullandıracak. Söz konusu sertifikaya sahip firmalara yine Eximbank tarafından uygun faiz oranları ile 10 yıla kadar vadeli 200 milyon dolarlık döviz kredisi imkanı sunulacak."

İGE AŞ'nin de söz konusu firmalar için 2,3 milyar liralık kefalet desteği vereceğini bildiren Gültepe, "İGE AŞ yüzde 1,25 olan kefalet komisyonunu bu firmalar için yüzde 1’e indirirken 2 bin liralık başvuru ücretini de almayacak. Firmalarımız, Kadın Girişimci Belgelendirme Kriteri için TSE’nin web sitesinden başvuru yapabilecek." dedi.

Gültepe, belgeyi almaya hak kazanan ihracatçı ve girişimci firmalara sağlanan destek mekanizmalarını gelecek dönemde daha da yaygınlaştıracaklarını sözlerine ekledi.

"Proje kadın girişimcilerimizin ekonomiye aktif katılımlarını destekleyecek"

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney de sürdürülebilir güçlü ekonomik büyüme için kadınların ekonomideki rolünün artmasının şart olduğuna dikkati çekerek, kadın girişimcilere verilen her desteğin toplumsal ve ekonomik refaha katkı sağlayacağını söyledi.

Türk Eximbank olarak kadın girişimci ihracatçı firmaları yıllardır desteklediklerini belirten Güney, şunları kaydetti:

"Kadın Girişimci Sertifikasyon programımız da kadın girişimcilerimizin ekonomiye aktif katılımlarını destekleyecektir. Çalışma kapsamında kadın girişimci ihracatçı firmalarımıza yönelik büyük bir destek paketi oluşturduk. Türk Eximbank olarak TİM Kadın Girişimci Sertifikasyonuna sahip ihracatçı firmalarımıza, TL kredilerde yüzde 42 faiz oranı ile 3 yıla kadar vadeli 4 milyar TL, döviz kredilerinde ise avantajlı faiz oranları ile 10 yıla kadar vadeli toplam 200 milyon dolar tutarında kredi imkanı sunulacak. Yeni destek paketimizle birlikte 2024 yılında daha fazla kadın girişimci ihracatçımıza ulaşmayı hedefliyoruz."

"Kadın destek paketlerimize özel komisyon indirimlerini uygulamaya alıyoruz"

İGE AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Kasım Akdeniz ise kadın ihracatçıları ve kadınların yönetimde söz sahibi olduğu işletmelerin finansmana erişimine öncelik verdiklerini belirterek, "İhracatta Kadını Destekleme projesi ile kadın girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştırmayı ve ekonomiye daha aktif bir şekilde katılımını sağlamayı hedefliyoruz." dedi.

Kadın ihracatçıların finansmana erişim maliyetlerini azaltmak ve TİM’in TSE ile yaptığı işbirliğine destek olmak için sadece kadın destek paketlere özel komisyon indirimlerini uygulamaya aldıklarını ifade eden Akdeniz, hem finansmana erişimi kolaylaştıracak hem de maliyetleri azaltacak yeni ve yaratıcı çözümlerle kadın ihracatçıları destek sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

Toplantıya, TİM Kadın İhracatçıyı Güçlendirme Komitesi üyeleri, TİM’in kadın delegeleri ile ihracatçı birliklerinin kadın yönetim ve denetim kurulu üyeleri de katıldı.