Türk Ticaret Bankası ülke ihracatını büyütme hedefiyle faaliyete geçti

Türkiye'nin ilk özel sermayeli milli bankası olan Türk Ticaret Bankası, yeni döneminde, Türkiye’nin ihracat potansiyelini güçlendirmeyi, ihracatçının finansmana erişimini kolaylaştırmayı ve rekabet gücünü artıracak çözümler üretmeyi hedefliyor. İhracatçının finansman arayışına yine ihracatçının çözüm ürettiği özgün bir çalışma modeline sahip olan Türk Ticaret Bankası beş yıl içinde ihracatçının ana bankası olmayı amaçlıyor.

“İhracatçının çözüm ortağı”

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı ve Türk Ticaret Bankası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Gültepe, konuşmasında, “Katma değerli üretim ve ihracat, Türkiye ekonomisi için lokomotif rol oynuyor. Ülkemizi kalkındırmanın, milletimizin refahını artırmanın yolu, kaynaklarımızı etkili şekilde kullanmaktan, ürettiğimize değer katmaktan ve daha çok ihracat yapmaktan geçiyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) olarak bu bilinçle çalışıyor, ülkemize daha fazla döviz kazandırmak için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz.

Cumhuriyetimizin ikinci yüz yılına Türkiye’yi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarma hedefiyle başladık. Hedefe ulaşabilmemiz için yüksek teknolojili yatırımlar yapmak, mevcut tesislerimizin teknolojisini yenilemek, dijital ve yeşil dönüşümü ülkemiz için fırsata çevirmek durumundayız. Bütün bu çalışmalar için ihracatçılarımızın uygun maliyetle ve uzun vadeli finansmana erişimi her zamankinden daha çok kritik önem taşıyor. Bu gerçekten hareketle, bankacılık sektöründe 112 yıllık köklü bir geçmişe sahip Türk Ticaret Bankası’nı iki yıl önce İhracatı Geliştirme A.Ş. aracılığıyla ihracat ailemize kazandırdık.

Türk Ticaret Bankası bundan böyle sadece kredi veren bir kurum olmanın ötesinde ihracatçının finansmana erişimini kolaylaştırırken, teminat sorunlarına alternatif çözümler sunan bir çözüm ortağı gibi çalışacak” sözlerini kullandı.

“İhracatçının kendi bankası ve çözüm ortağı”

Türk Ticaret Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yusuf Balcı, yaptığı konuşmada, Türk Ticaret Bankası’nın bir bankanın hizmet verebilmesi için gerekli olan insan kaynağı, ileri teknoloji altyapısı (veri merkezi), ana bankacılık sistemi, entegrasyon, ürün, politika, prosedürlerive gerekli süreçleri rekor denilebilecek bir sürede, dokuz ayda tamamladığını ifade etti.

Bankanın yeni döneminde odak noktalarının Türkiye’nin ihracat potansiyelini güçlendirmek, ihracatçının finansmana erişimini kolaylaştırmak ve rekabet gücünü artıracak çözümler üretmek olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yusuf Balcışunları söyledi: “Türk Ticaret Bankası’nın yeniden faaliyete geçmesi sadece bankacılık sektörü için değil, Türkiye’nin ihracat odaklı kalkınma süreci için de mühim bir dönüm noktası olacaktır. Bu anlayışla faaliyetlerine yeniden başlayan, İhracatı Geliştirme A.Ş.’nin bağlı ortaklığı konumundaki Türk Ticaret Bankası, ihracatçının kendi bankası ve çözüm ortağıdır.İhracatçılarımıza yalnızca finansal hizmet sunmakla kalmayıp; aynı zamanda onlara danışmanlık vererek yeni pazarlara erişimlerini kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Türk bankacılık tarihinin en köklü markalarından Türk Ticaret Bankası’nı ihracatçının ana bankası yapmak, ihracatçının gücüne güç katmak için büyük bir azim ve kararlılıkla ilerliyoruz.”

“Yıl sonuna kadar ihracatçılara 150 milyar TL kredi limiti tahsis etmeyi hedefliyoruz”

Türk Ticaret Bankası Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü İlker Yeşil, konuşmasında, “Türkiye’nin ihracattaki güçlü performansı, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’ya (GSYİH) %28 oranında katkı sağlıyor. Buna karşılık, ihracatçılar bankacılık sektöründeki kredilerden %12’lik bir pay alabiliyor. İhracatçının bankacılık sektöründen aldığı finansman desteğinin, ülke ekonomisine sağladığı katkı düzeyine erişebilmesi için Türk Ticaret Bankası olarak önemli adımlar atıyoruz. İhracatçıların ihtiyaçlarına yönelik özelleştirdiğimiz hizmetlerle hem ulusal kalkınmaya hem de sektörün büyümesine katkı sağlamayı amaç ediniyoruz.

Yenilikçi finansal ürün ve hizmetlerimizin yanı sıra zor pazarlar, değişen mevzuat ve yönetmelikler kapsamında ihracatçılarımıza yönelik bir danışman misyonunu da üstleniyoruz. Böylelikle yalnızca finansman sağlayan bir banka değil, ihracatçılarımızın büyüme yolculuğunda yanlarında olan bir iş ortağı olmayı hedefliyoruz. Yapay zekâ ve veri analitiğini bankacılığın merkezine yerleştirdiğimiz dijitalleşmiş modelimizle, ihracatçıların finansal süreçlerini kolaylaştırıyor ve doğru zamanda doğru çözümler sunuyoruz. Gelecekte de ihracatçılarımızın sınırlarını genişleten, finansal süreçlerini güçlendiren ve Türkiye’nin küresel arenadaki yerini sağlamlaştıran çözümlerle yanlarında olmaya devam edeceğiz. Türk Ticaret Bankası bugün itibarıyla 4 şubesi ve 270 çalışanı ile hizmet vermekte olup, 15 şube ile 2025 yılını tamamlamayı hedefliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Türk Ticaret Bankası Genel Müdürü İlker Yeşil, 31 Mart 2025 itibarıyla ihracatçılarımıza yaklaşık 20 milyar TL finansman desteği verildiğini belirterek, kredi limiti tahsis edilen ihracatçı firma adedinin sayısının yaklaşık 550 olduğunu, bu rakamın yıl sonuna kadar 1.500’e çıkarılmasının, toplam kredi hacminin ise yıl sonuna kadar 62 milyar TL’ye ulaşmasının hedeflendiğini açıkladı.

İlk şubenin açılış töreni gerçekleştirildi

Tanıtım toplantısının ardından,Türk Ticaret Bankası ilk şubesi Avrupa Merkez Şube’nin açılışı gerçekleştirildi. Dijital ve fiziksel kanalları birleştiren fijital bankacılık yaklaşımıyla Türk Ticaret Bankası, ihracatçıların ihtiyaç duyduğu bankacılık hizmetlerine daha hızlı ve kolay erişmesinisağlayarak rekabet gücünü artıracak çözümler üretmeyi hedefliyor. Haziran sonuna kadar 8 şubeye ulaşmayı planlayan banka, yıl sonuna kadar toplam 15 şube açmayı hedefliyor.