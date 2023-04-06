"Kadınların çizgi üstü desteklere ihtiyacı var"

ANKARA/EKONOMİ

Ankara Sanayi Odası koordinatörlüğünde çalışmalarını sürdüren TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi “2023 yılı 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı” Ankara Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. TOBB Ankara İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Belma Yılmazyiğit, kadınların doğrudan finansa erişim ve vergi dahil çizgi üstü desteklere ihtiyaç olduğunu söyledi.

ASO Başkanı Seyit Ardıç, tüm çalışmalara rağmen toplumsal ve cinsiyet fırsat eşitliği sağlanamamasından yakınırken ATO Başkanı Gürsel Baran, kadınların hem girişimde hem de üst yönetim kademelerinde daha çok yer alması gerektiğini bildirdi.

Türkiye’de kadın erkek nüfusunun eşit olmasına rağmen, işgücüne katılımın yüzde 70’e yüzde 35 olduğuna dikkat çeken ASO Başkanı Seyit Ardıç, işsizlik oranının da kadınlarda çok yüksek olduğunu bildirdi.

Kadın istihdamı göstergelerinin, Avrupa ve OECD ile karşılaştırıldığında Türkiye’nin negatif ayrıştığını ifade eden Ardıç, eğitimde ve istihdamda olmayan kadınların oranının da çok yüksek olduğunu söyledi.

Türkiye’de toplumsal cinsiyet ve fırsat eşitliğinin yakalanamadığına dikkat çeken Seyit Ardıç, sürdürülebilir kalkınmanın temel hedeflerinden birisinin toplumsal cinsiyet eşitliği olduğunu aktardı. Ardıç konuşmasının sonunda, deprem bölgesinde kadın istihdamına yönelik ASO’nun çalışmalarından bahsetti.

Baran: “Kadınlar üst yönetimde daha çok yer almalı”

Toplumların ilerleyip gelişmesinde temel aktörün kadınlar olduğunu dile getiren ATO Başkanı Gürsel Baran, kadınların başarılarıyla iş hayatında kendilerini kanıtlamış olmalarına rağmen girişimci sayısında henüz istenilen noktada olmadıklarının altını çizdi.

Oda organlarında 7’si meclis üyesi olmak üzere 17 kadının görev yaptığı bilgisini veren Baran, hem Cumhuriyetin hem ATO’nun 100. Yılında ekonomik kalkınmanın başrolünde kadınların olması için çalıştıklarını kaydetti.

Kadınların hem girişimcilikte hem de üst yönetim kademelerinde daha çok yer alması gerektiğine vurgu yapan Baran, TOBB Ankara İl Kadın Girişimciler Kurulu kadınlar arasında girişimcilik kültürünün gelişmesine öncülük eden önemli çalışmalar yaptığını bildirdi.

TOBB Ankara İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Belma Yılmazyiğit, kurulun 4 yıl boyunca yaptığı faaliyetleri anlatırken, TSE ile kadın girişimci tanımı konusunda yapılan çalışmadan da bahsetti.

Yapılan tanımlamaya göre, işletme mülkiyetinin yüzde 50’sinden fazlasına sahip olan kadınların, ‘kadın girişimci’ olarak tanımlandığını dile getiren Yılmazyiğit, girişimcilik sürecindeki en önemli engelin bürokrasi, mali yükümlülükler ve finansmana erişim olduğunu söyledi.

Stratejik yol haritalarının başında girişimci sayısı ile imza yetkinliğini artırmanın geldiğini ifade eden Yılmazyiğit, 28 Nisan’da ise Sanayide Kadın Eli Projesi’nin tanıtımının yapılacağını duyurdu.

“Kadın girişimciliğinin desteklenmesi konusunda doğrudan finansa erişim, genişletilmiş vergisel desteklerden oluşan çizgi üstü desteklere ihtiyaç var” diyen Belma Yılmazyiğit, “Krediler ve kredi garantileri tek başına uygulandığında yeterli olmuyor. Doğrudan nakit desteği ve güçlü vergisel destekler gerekli ki sürdürülebilir bir finansman yapısına kavuşsun. Pozitif ayrımcılık yapılsın demek istemiyorum ama Girişimci kadınların büyük bir özveri ve umutla kurduğu şirketler heba olmasın” ifadelerini kullandı.