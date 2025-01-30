Kafe ve restoranlar denetlendi! Bakanlık'tan vatandaşlara ‘harcama limiti’ uyarısı!

Ticaret Bakanlığı, kafe ve restoranlarda harcama limiti uygulandığına dair çıkan haberler sonrası İstanbul'da denetim başlattı. İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü, 30 ilçede 48 ekiple gerçekleştirdiği denetimlerde, mevzuata aykırı hareket eden işletmelere ceza verdi. Yetkililer, benzer bir durumla karşılaşan vatandaşların CİMER üzerinden şikayette bulunabileceklerini duyurdu.

'CİMER'e şikayet edin'

Ekipler, kafe ve restoranlarda oturan yurttaşları da bu tür uygulamalarla karşılaşmaları halinde CİMER'e şikâyette bulunmalarını söyledi. Denetim sırasında kafede oturan İstanbul Üniversitesi öğrencisi Dilek Aydın, bazı işletmelerde priz kullanımının dahi ücrete tabi olduğunu belirterek, "Birkaç defa böyle bir mekâna denk geldim. Çok sık karşılaştığım bir durum. Sürekli garsonların biri geliyor, biri gidiyor. Bazı yerlerde de masa ücreti oluyor. Direkt 300 TL'yi geçmeniz bekleniyor" diye konuştu.