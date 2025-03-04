Kamuya 495 personel alınacak: İşte başvuru takvimi ve şartlar

Mart 2025 itibarıyla birçok kamu kurumu çeşitli branşlarda memur ve işçi alımı için duyuru yayımladı. Lise, ön lisans ve lisans mezunları için fırsatlar sunan ilanlarda, başvurular internet üzerinden yapılacak. Kamu kurumları toplamda 495 personel alacak. İşte kadrolar ve başvuru şartları...

Vergi Denetim Kurulu 250 müfettiş yardımcısı alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesindeki Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, 250 vergi müfettiş yardımcısı alımı yapacak.

Kadro dağılımı şu şekilde olacak:

200 kişi hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunlarından,

50 kişi mühendislik fakülteleri mezunlarından seçilecek.

Başvurular, 7-16 Nisan 2025 tarihleri arasında hmb.gov.tr adresinden yapılacak.

İçişleri Bakanlığı 95 planlama uzman yardımcısı alacak

İçişleri Bakanlığı, Genel İdare Hizmetleri sınıfında, taşra teşkilatında görev yapacak 95 il planlama uzman yardımcısı alımı yapacak.

KPSS 2023-2024’te en az 70 puan alma şartı aranıyor.

Başvurular, 17-21 Mart 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak.

Sınavlar, 14-22 Nisan 2025’te Ankara’da gerçekleştirilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 93 uzman yardımcısı alımı yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 93 Hazine Uzman Yardımcısı kadrosu için alım gerçekleştirecek.

Başvurular, 3-14 Mart 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Alımlar yazılı ve sözlü sınav süreçleri ile tamamlanacak.

TCDD 57 i̇şçi alımı yapacak: KPSS şartı var

Devlet Demiryolları (TCDD), tren teşkil işçisi ve liman vinç operatörü kadrolarında 57 işçi alımı yapacağını duyurdu.

İlanlar 3-7 Mart 2025 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yayımlanacak. Başvurular, https://esube.iskur.gov.tr/ adresinden yapılacak.

Alınacak kadrolar: 48 Tren Teşkil İşçisi , 9 Liman Vinç Operatörü (RTG ve SSG)

Başvurular nereden ve nasıl yapılacak?

Vergi Denetim Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ilanları için başvurular e-Devlet üzerinden alınacak.

Devlet Demiryolları işçi alımları İŞKUR üzerinden yapılacak.

Sputnik'in derlediği habere göre, her ilan için belirlenen özel ve genel şartları taşımayan adaylar başvuruda bulunamayacak.