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Borsada 7 şirket temettü kararı aldı: Hangi şirket, ne kadar kâr dağıtacak?

Borsa İstanbul'da işlem gören 7 şirket, yönetim kurullarının temettü dağıtım tekliflerini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. İşte kâr dağıtacak şirketler ve dağıtacakları fiyatlar...

Haber Merkezi
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Borsada 7 şirket temettü kararı aldı: Hangi şirket, ne kadar kâr dağıtacak?
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Ereğli Demir Çelik, İskenderun Demir Çelik, Akbank, Aygaz, Şişecam, Hacı Ömer Sabancı Holding ve Naturelgaz'ın yönetim kurulları temettü dağıtım tekliflerini KAP'a bildirdi. İşte dağıtacakları fiyatlar...

Aygaz A.Ş. (AYGAZ)

Pay başına brüt 12,55 TL, net 10,6675 TL temettü teklifi
Hak kullanım tarihi: 2 Nisan 2025
Ödeme tarihi: 4 Nisan 2025

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. (ISDMR)

Pay başına brüt 0,25 TL, net 0,2125 TL temettü teklifi
Temettü tarihi genel kurulda belirlenecek

Akbank A.Ş. (AKBNK)

Pay başına brüt 1,2220 TL, net 1,0387 TL temettü teklifi
Hak kullanım tarihi: 26 Mart 2025
Ödeme tarihi: 28 Mart 2025

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL)

Pay başına brüt 0,25 TL, net 0,2125 TL temettü teklifi
Temettü tarihi genel kurulda belirlenecek

Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. (NTGAZ)

Pay başına brüt 0,5797 TL, net 0,4927 TL temettü teklifi
Hak kullanım tarihi: 28 Nisan 2025
Ödeme tarihi: 30 Nisan 2025

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE)

Pay başına brüt 0,6529 TL, net 0,5549 TL temettü teklifi
Hak kullanım tarihi: 30 Mayıs 2025
Ödeme tarihi: 3 Haziran 2025

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL)

Pay başına brüt 3 TL, net 2,55 TL temettü teklifi
Hak kullanım tarihi: 2 Nisan 2025
Ödeme tarihi: 4 Nisan 2025

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