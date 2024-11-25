Kanun teklifi Meclis'e sunuldu: İşverene sigorta prim desteği verilecek, GSS borçları silinecek!

GSS borçları faizleriyle siliniyor Sosyal güvenlik düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu. Meclis’e sunulan 28 maddelik teklife göre, 1 Ocak 2015 öncesine ait GSS borçlarının tamamı siliniyor.

AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, sosyal güvenlik düzenlemelerini içeren teklifin ayrıntılarını açıkladı. Bugün Meclis’e sunulan 28 maddelik teklifteki önemli başlıklar şöyle:

GSS borçları faizleriyle birlikte siliniyor

Genel Sağlık Sigortası borçları düzenleniyor. Daha önceki yapılandırma kanunlarından yararlanamayan ya da yararlanmalarına karşın 1 Ocak 2015 öncesine zorunlu sağlık sigortası prim borçlarının tamamı siliniyor. Düzenlemeyle sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaşacak.

İşverene prim desteği geliyor

İşverene sunulan prim desteği vergi paketiyle birlikte kaldırılmıştı. Prim desteği yeniden getiriliyor. İşverene daha önce prim desteği yüzde 5 olarak veriliyordu. Bu düzenlemeyle işveren yeniden yüzde 4'lük bir sigorta prim desteği verilecek. İmalat sektöründe prim desteği farklı uygulanacak. İmalat sektöründe çalışanlar için bu destek 2025 ve 2026'da yüzde 5 indirim olarak düzenleniyor.

Engelli vatandaşların emekliliği

Engelli vatandaşların emekliliği yeniden düzenleniyor. Ekim 2008’den önce sigortalı olan engelliler için vergi indirim belgesi esas alınarak yürütülen emeklilik işlemlerinin 5510 sayılı Kanun kapsamında çalışma gücü kaybına göre belirlenmesi ve tüm uygulamanın SGK tarafından yürütülmesi sağlanıyor.

Ahilik sandığı ertelendi

Ahilik sandığı düzenlemesinin yürürlük tarihinin 1 Ocak 2028 tarihine ertelenmesi öngörülüyor.

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin düzenleme

Kişisel verilerin korunmasına yönelik önemli bir düzenleme bu paketin içinde yer alıyor.

İlaç temini kolaylaşacak

Yurt dışından temin edilen tıbbi ürün istisnasına açıklık getirilerek temin kanallarının artması ile hastaların ilaca erişimi kolaylaşacak, hayati önemi haiz ilaçlara erişiminde sıkıntı yaşanmayacak ve hastaların ilaç fiyat farkları ödemesi gibi sebeplerden doğabilecek hasta mağduriyetlerinin önüne geçilecek.

Aile hekimliğinin işlevi artıyor

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının mesai dışında aile hekimlerince sunulması, yabancılara sunulan birinci basamak sağlık hizmetlerinin ücretlendirilmesi ile özel amaçlı raporların daha düşük bedelle aile hekimlerince düzenlenmesi; bahsi geçen tüm ücretlerin döner sermayeye aktarılacak. Aile hekimliğince verilen bazı raporlar (ehliyet raporu gibi) ücretli hale gelecek. Sevk almadan ikinci üçüncü basamağa gidenlerden katkı payı alınması, aile hekimliğinden sevk alınması halinde yarısı kadar pay alınması öngörülüyor. Hastanelere yığılmanın engellenmesi hedefleniyor.

İş göremezlik ödenekleri

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı sonrası eşitlik ilkesi gözetilerek geçeci iş göremezlik ödenekleri hesabında son 12 aylık sürenin dikkate alınması ve son 12 ayda 180 günden az hizmeti olanların geçici iş göremezlik ödeneklerine ilişkin üst sınırın korunması düzenleniyor.