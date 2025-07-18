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Kredi KKDF oranlarında düzenleme: Kesinti oranı belirlendi

Döviz ve altın kredilerinde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi yüzde 1, diğer tüm kredilerde ise yüzde 0 olarak belirlendi.

Haber Merkezi
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Kredi KKDF oranlarında düzenleme: Kesinti oranı belirlendi
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Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılan diğer kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi oranı döviz ve altın kredilerinde yüzde 1, diğerlerinde yüzde 0 olarak tespit edildi.

Faktoring şirketleri ile finansal kiralama şirketlerine yurt içinden kullandırılan döviz kredilerinde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi oranı yüzde 0 olarak tespit edildi.

Hükümleri Hazine ve Maliye Bakanı tarafından yürütülen karar, yayımı tarihini izleyen günden itibaren kullandırılacak kredilere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

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