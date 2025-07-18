Kredi KKDF oranlarında düzenleme: Kesinti oranı belirlendi

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılan diğer kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi oranı döviz ve altın kredilerinde yüzde 1, diğerlerinde yüzde 0 olarak tespit edildi.

Faktoring şirketleri ile finansal kiralama şirketlerine yurt içinden kullandırılan döviz kredilerinde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi oranı yüzde 0 olarak tespit edildi.

Hükümleri Hazine ve Maliye Bakanı tarafından yürütülen karar, yayımı tarihini izleyen günden itibaren kullandırılacak kredilere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.