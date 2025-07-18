Ben sana mecburum ey YZ gücü

Dijital egemenlik; YZ’ye sahip çıkmakla mümkün. Sahip olmayan, tüketir. Sahip olan yön verir. Bu kez “çelik gibi irade” değil, “zekâ gibi mimari” kurmak zorundayız. Acaba Kaçımız bunun farkında?

Eğer kendi veri altyapını, yapay zekâ motorlarını ve algoritmik bağımsızlığını kurmamışsan; başka zihinlerin inşa ettiği sistemlere mecbur kalırsın. Nasıl ki Kardemir, demir-çelikle Türkiye'nin üretim kasıysa, bugün de YZ altyapısı; dijital ekonomilerin kas sistemidir.

Artık dijital çağın Karabük’ü; algoritma merkezleridir. Donanım üssü yerine kodlama vadileri… Kurumsal YZ çözümleriyle üretimin her katmanına nüfuz eden zekâ sistemleri… Bugünün Kardemir’leri; veri işleyen, model kuran, karar desteğini optimize eden YZ fabrikalarıdır.

Dijital metal: Kod…

Çelik ne ise üretim için; kod da odur dijital çağ için. Eğer kodu sen yazmıyorsan, başkasının sisteminde sadece kullanıcı olursun. Tıpkı dışarıdan ithal çelikle savunma sanayi kuramayacağın gibi, dışarıdan alınan zekâ sistemleriyle de sürdürülebilir ekonomik bağımsızlık kuramazsın.

Siber güvenlikten makine öğrenmesine, üretim otomasyonundan kamu politikalarına kadar tüm katmanlarda YZ altyapısı stratejik meta haline geldi. Tıpkı 1. Dünya Savaşı’nı tetikleyen çelik kaynakları gibi, bugünün savaşları veri merkezlerinin kontrolüyle şekilleniyor.

2 SORU 2 CEVAP / Dijital egemenliğe dair…

YZ neden stratejik meta oldu?

Çünkü tüm sektörlere nüfuz eden, karar alma süreçlerini dönüştüren, ekonomik kontrolü bilgiyle sağlayan bir güçtür. Tıpkı çip gibi YZ de hem üretim hem egemenlik aracıdır.

Türkiye dijital Karabük’ünü nerede kurmalı?

Veri merkezleriyle, bulut tabanlı sistemlerle, açık kaynak YZ ekosistemleriyle donatılmış, hem donanım hem yazılım gücüne sahip teknokent kümeleri şart. Eğitimle altyapısını şimdiden kurmalı.

not/Gökten idirilen elementin bugünkü karşılığı: Zekâ

Demir; nasıl yıldızların patlamasıyla yeryüzüne indi ve sanayiyi şekillendirdiyse, yapay zekâ da veri evreninden damıtılan, insan sezgisiyle harmanlanan bir gelecektir. Ancak pasif kullanıcı değil, aktif kodlayıcı olursak geleceği yazabiliriz. Türkiye, dijital dönüşümde YZ kaslarını güçlendirmek zorunda.

YZ LUGATI

Dijital Demir: Ulusal veri varlıkları ve yapay zekâ altyapıları

Kod Egemenliği: Sistem dışı bağımlılığı önlemek için yerli algoritma geliştirme süreci

YZ Fabrikası: Otomasyon ve öğrenme sistemleri geliştiren teknoloji kümeleri

Zekâ Ticareti: Verinin işlenip bilgiye, karar mekanizması üzerinden ekonomik değer kazanması

Dijital Karabük: Türkiye’nin stratejik YZ üretim üslerinin sembolik kavramsallaştırması