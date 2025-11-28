Halkın geçim derdi Türkiye ekonomisinde başat sorun

ASAL Araştırma; 26 ilde 2015 kişiye şu soruyu sordu: “Genel olarak düşündüğünüzde Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu nedir?” Cevaplar gösterdi ki kira, konut fiyat artışları rekorda. İkinci sırayı gıda fiyatları ve üçüncü sırayı da enflasyonun yüksekliği almış. Bu 3 kalemin toplamı %50,1.

SİYASET GÜNDEMİ EKONOMİNİN ÖNÜNE GEÇSE BİLE…

Görünen o ki siyaset her ne kadar gündem yaratıyor olsa da halkın ekonomik sıkıntılarının yerini alamıyor. Faizlerin yüksekliği de kendine üst sıralarda yer bulabiliyor. Zira bu araştırma yalnızca hanehalkı ile sınırlı değil. Anadolu’yu dolaşan biri olarak iş insanlarının yakınmaları da araştırma sonuçlarını doğrular nitelikte. Vergi oranlarının yüksekliği sonunda anket cevapları arasına girmiş.

İşsizliğin beklenenden düşük önemde çıkmasını ben, iş bulma umudunu yitirmiş yığınlara bağlıyorum. Liyakatsizlik, eğitim harcamaları, sosyal eşitsizlik gibi bence hayati sorunlar, geçim sıkıntısının gölgesinde kalmış. Kamudaki israfı ekonomik sorun olarak önemsemeyişimiz, bana göre toplumda, krizden ziyade çürümenin ağırlığını gösteriyor.

İKİ SORU İKİ CEVAP / Ekonominin sorunlarına dair…

Araştırmanın künyesi?

1-9 Kasım aralığında 18 yaş üzeri ve %95 güven aralığında hazırlanan ankette örneklerin illere göre dağılımı, son genel seçimlerdeki seçmen sayısına göre yapılmış. Araştırmanın hata payı; %2,5.

Benim anladığım nedir?

Araştırma gösteriyor ki TÜİK, hükümet sözcüleri, ekonomi yönetimi “harika gidiyoruz” söylemlerine rağmen halkın ekonomiye dair kaygıları, giderek feryada dönüşmüş. Mızrak artık çuvala sığmıyor.

NOT/ “GEÇİNEMİYORUZ” FERYADI

Süleyman Demirel; “boş tencerenin deviremeyeceği iktidar yoktur” diyordu. Ekonomi yönetiminin uyguladığı politikalarla fakirleşen halkın feryadı, seçimden ziyade geçime yönelik kaygılara yöneldi. Hele ki kiracı, dar gelirli, emekliler, adeta “geçinemiyoruz” diye feryat ediyor.