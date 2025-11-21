Kadın liderler gelecekten endişeli

Kadınların bakışıyla yakın gelecek, çatışma riskleriyle dolu. Bunun iş dünyasında önemli kaygılar doğurduğunu söylüyorlar. Fırsat eşitliğinin ise daha iyi bir dünya için şart olduğunu savunuyorlar

Öncelikle yönetimde kadın farkından söz eden araştırmayı yinelemek istiyorum. 1-kadını dışarıda bırakan hiçbir ekonomi modeli sürgit başarılı olamıyor. 2-Yönetiminde %30 kadın olan batmıyor. 3-İflasla karşılaşma 5 kat düşüyor. 4-Riskli kararlar alırken kadın yöneticiler 4 kat daha başarılı oluyor.

Son olarak Dünya Bankası’nın yönetimde kadın farkına dair bulgusunu aktarayım; “Yönetimde kadın eşitliği, dünya gelirinde 12 trilyon dolarlık ilave katkı getirecek.” Rapor böyle söylüyor ama her şey bu kadar iyimser tablo sergilemiyor. Misal KPMG’nin “Küresel Kadın Liderlere Genel Bakış” raporu…

JEOPOLİTİK RİSKLER EKONOMİK BELİRSİZLİKLER

Üst düzey kadın yöneticiler, karşılarındaki en acil sorunların başında jeopolitik karışıklıkların ve ekonomik belirsizliklerin geldiğini düşünüyor. Aynı zamanda, silahlı bir çatışma ihtimaline dair endişeler de artıyor; katılımcıların yaklaşık %40'ı bu konuyu en önemli kaygıları arasında gösteriyor.

Özetin özeti; kadın liderlerin yarıdan fazlası iş yerinde ayrımcılığa uğramış. Neredeyse tamamı önümüzdeki 3 yıl içinde kendi şirketlerinin gelirlerinin artacağını öngörürken yaklaşık %40'ı silahlı çatışma riskini en önemli kaygı olarak görüyor. Kadın bakışına göre yakında çatışma görünüyor.

İKİ SORU 2 CEVAP / Kadınsı bulgulara dair…

Ayrımcılığa dair bakışları?

Kadın liderlerin %62'si iş yerinde önyargı veya ayrımcılığa maruz kaldıklarını, %47'si ise eşit ücret konusunda şeffaflık olmadığını belirtiyor. Eşit fırsat verildiğinde daha başarılı olacaklarını inanıyorlar.

Sosyal medya kullanımı?

Kadın liderlerin üçte biri, dijital ortamda şiddete maruz kalıyor. Şiddet türlerinde en çok karşılaşılan ise %41 ile taciz. Bunu %37 ile karalama ve %35 ile nefret söylemi takip ediyor. Bizdekinden fazla.

NOT

YAPAY ZEKÂ YATIRIM ÖNCELİĞİ HALİNE GELDİ

2025'teki ankete katılan üst düzey kadın yöneticiler arasında, 5 yıl aradan sonra ilk kez yatırım odağı, yeni teknolojilerin özellikle üretken yapay zekânın benimsenmesi ve kullanılması yönünde oldu. Öyle ki kriz dönemlerinde yapay zekâ yatırımlarını önceliklendirmek gerektiğini düşünüyorlar.

KADIN LİDER LÛGATI

Yüzde 30: Şirket üst yönetimlerinde en az %30 kadın olması gerektiğini savunan akım

Mobbing: Genelde kadın ve kadın yöneticilerinin maruz kaldığı bezdirimler

Cinsel ayrımcılık: Dünya genelinde tartışılan; çalışma hayatında erkeğin öncelenmesi

Kadın Eğitimi: Bir erkeği eğitirsen bir insanı eğitirsin. Bir kadını eğitirsen de bir kuşağı…