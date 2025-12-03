Asgari ücret, askeri ücret, az geri ücret

Seçim yoksa maaş, ücret, aylık zammı yok. 2026’da sandık beklenmiyor. Bu yüzden asgari ücretli de emekli de hayatta kalmaya çalışacak. Fakat 2027’de seçim sebebiyle geçim sorunları hafifleyecek

Yine kısır tartışma sezonundayız. Asgari ücret komisyonu, 2026 yılı için rakam belirleyecek. Beklenti; fazlaca yüksek olmayacağı… Şimdiden algı oluşturuldu bile. Komisyondan %25’lik artış çıkacak ancak Cumhurbaşkanı da üzerine 5 puan koyacak ve nihai rakam olarak %30 şekillenecek: 28 bin 735 lira…

Asgari ücret uygulaması 1951’de başladı. Sonra darbe oldu, belirleyici Kenan Evren idi ve adına “askeri ücret” der olduk. 90’lı yıllar yüksek enflasyon ile adını “az geri ücret” olarak kullandık. Şimdi ise “giriş ücreti” olarak %5 olması gerekirken tüm ücretlerin neredeyse %70’i haline getirildi.

2026’DA HAYATTA KALMAYA ÇALIŞIN

İşçi tarafının; yapısı değişmediği sürece komisyona katılmayacağını söylüyor. Bu belirsizlik içinde işveren ve hükümet kesimi belirleyici olacak. MÜSİAD eski başkanı geçen yıl ‘%25’ten çok olursa ülke batar” demişti, yeni başkan Burhan Özdemir; “geçinemiyorlar en az %30 olsun” önerisi getirmişti.

Görünen o ki 2026’da ücretliye umut yok. Aslında sanayiciye, çiftçiye, KOBİ’ciye, esnafa kısaca üretenlere de destek yok. Tüm vergi ve ceza gelirleri; 2027’deki seçim ekonomisi için biriktiriliyor. Bu da 2026’da zombi, yandaş ve kamu dışında herkesin, her kesimin çok fazla zorlanacağını gösteriyor.

İKİ SORU İKİ CEVAP / Asgari ücrete dair…

Giriş ücreti neden bu kadar önemli

Önemli zira pek çok şirket, ücret politikalarını belirlerken bu rakamı kullanıyor. Yasal olarak daha azı önerilemiyor. Fakat asgari ücretten daha fazla ödeme yapmayı yasaklayan herhangi bir yasa yok.

Çalışma barışı nereye koşuyor?

Emeğin milli gelirden aldığı pay, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçildiğinden bu yana azaldı. Bu da endüstri ilişkilerini zedeledi, çalışma barışını bozdu, EYT ile ücret adaletsizliği daha da arttı.

NOT

2027’DE EMEKLİYE KATLI MAAŞ, ASGARİ ÜCRETE ÇİFTE ARTIŞ

Sayıların 16 milyon olan emekliye az zam yaptığı için yerel iktidarı kaybeden yönetim, bu hatasını telafi etmek için yüzde değil kat ile maaş verecek. Asgari ücretin de 2027’de yılda 2 kez arttırılması düşünülüyor. Sandık yoksa zam da yok anlayışı… Sonrasında hiper enflasyon yine baş belası olacak.

ASGARİ ÜCRET LÛGATI

Asgari ücret: Yasanın öngördüğü, çalışana ödenmesi gereken ve yasayla belirlenen minimum ücret

Kayıt dışı istihdam: Çalışanın yasal haklarından, devleti vergiden uzak tutan personel yönetimi

En düşük emekli aylığı: 2026’da %12,5’luk artışla 19 bin liraya çıkarılacak. Zira sandık yoksa zam yok

Komisyon: İşçi, işveren ve kamu temsilcilerinden oluşuyor. Fakat genelde hükümetin dediği oluyor