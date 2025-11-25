Altın kural: Altını olan, kuralı koyar

Sofokles; “insanoğlunun hiçbir icadı, para kadar fesat verici olmamıştır” der. Küresel risk ve gerilim çağlarında altın, sadece güvenli liman olmakla kalmaz, en etkin ekonomik silahlardan biri olur

Dünya ekonomilerinin üzerinde kara balonlar var. Biri sönmeden diğeri patlıyor. Hatırlayın, son 5 yılda birçok krizi peş peşe yaşadık ve hala yaşamaya devam ediyoruz. Salgınlar, doğal afetler, savaşlar ve ekonomik krizler, insan hayatını etkiledi. Gelecek kaygısı ve belirsizlik, genel tutum oldu.

Böylesi dönemler; altının yükseldiği zamanlardır. Altının diğer adı da zaten; “güvensizlik endeksi” diye bilinir. Küresel riskler arttıkça insanoğlu, en kadim yatırım aracına meyleder, savaş bulutları toplanmaya başladığında ülke merkez bankaları, altın biriktirmeye başlar. Şimdilerde olduğu gibi…

ALTIN PARA SİSTEMİNE ÖZLEM Mİ?

Kendini daha güvenli yarına taşıma güdüsü; altının yıldızını baht dönencesine taşıyadursun, küresel arenada benzer tutumun diğer ülkeler ve iklimlerde yinelendiğine tanık oluyoruz. Kısaca altın sadece ABD, AB, ÇİN, Hindistan ya da Türkiye’nin rağbet ettiği yatırım aracı değil, kürenin kaçış planı oldu.

Altın; insan hayatına öylesine işlemiştir ki en değerli varlıklar altın ile ifade edilir; Altın çağ, altın kafes, altın kalp, altın anahtar. Altın dünya… Hiç şüphe yok ki altın; yatırım yapan için getiri demek… Çok değil 1-2 asır öncesine dek altın, paranın bizzat kendisi ve savaşların başat sebebi değil miydi?

İKİ SORU İKİ CEVAP / Altına dair…

Altın neden güvenli liman?

Dünyanın başı her belaya girdiğinde, yatırımcı için altın, en güvenilir limandır. Altın, herhangi bir para birimi veya ekonomik sisteme bağımlı olmayan, değerini zaman içinde sürgit koruyandır.

Krizlerde nasıl bir fırsat sunar?

Enflasyon ve para birimi devalüasyonu gibi ekonomik sorunlar yaşandığında, altın yatırımcıları için bir koruma sağlar. Kriz dönemlerinde talep artabilir, dolayısıyla fiyatı ister istemez anında yükselir.

NOT

KAOTİK DÜNYANIN EFENDİSİ

Altın fiyatları yavaş yavaş artar. Ancak enflasyonda zıplar, krizde zıplar. Adeta kaplumbağanı tavşanı geride bırakması gibidir. Risksiz gibi görünür ama güven ortamı oluştuğu anda uykuya çekilir. Kaotik bir dünyadayız ve her şey iç içe geçmiş durumda. Ne savaşlar bitecek, ne de insanın hırsları…

ALTIN LÛGATI

Ons: Altının küresel piyasalarda kullanılan ağırlık birimi ve 311 gram karşılığı

Ayar: Saf olanı 24 ayar diye bilinir. İçindeki karışıma göre 8 ayara dek inebilir

Külçe: Standart 400 ons (12,4 kilo) ağırlığa sahip iyi teslimat şeklidir

Altın para: Altın standardı, paranın sabit miktarda altına dayandığı sistem