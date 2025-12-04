Enflasyon düşük değil, kürtaj

Yine hazan mevsimi geldi, yine ücretler, etiketlerin peşi sıra gidecek. Ama asla yetişemeyecek. Zira TÜİK kamuflajı var. Özellikle ücret zamlarının belirleneceği yılsonuna yakın kasım ve aralıkta

Bir varmış bir yokmuş. Enflasyon rekortmeni bir ülkede aylık enflasyon yüzde sıfır seksenyedi (%0,87) çıkmış. Masal bu kadar… Gerisini rahatsız edici gerçeğin rakamları getirsin: TÜİK (Türkiye’yi Üzmeyen İstatistik Kurumu) kasım ayı enflasyonunu yüzde 1’in altında açıkladı. Tam da TÜİK’ten beklenen gibi.

Kasım ve aralık ayları enflasyonu, ekonomi yönetimi için özel önem taşır. Tıpkı mayıs ve haziran rakamları gibi… Zira bu artışlar, aynı zamanda emekliye verilecek zammın hesabında kullanılır ve hükümetin “sosyal atık” olarak gördüğü bu kesimlere fazla para vermemek için TÜİK’i kullanılır.

ÜCRETLİNİN CEBİNDEKİ ÜCRET KENESİ TÜİK

Devletin resmi ama gayriciddi veri üreticisi TÜİK bunu hep yapıyor. Hatta bu alışkanlığı yüzünden; “emekliden zam kaçırma” iddiasıyla mahkemeye dahi verildi. Duruşmaya çağrıldığında “sizin kafanız buna basmaz” diye atar dahi yaptılar. Binası şeffaf ama endeksi saklı yapısıyla doğal afet gibi TÜİK.

Anadolu ve Trakya’da dolaşmadığımız yer kalmadı. Gittiğimiz bölgelerde insanlara enflasyon tahmini soruyoruz. Hemen herkesin cebinde kendi TÜİK’i var. Sektörüne, ürününe göre tahminleri var ve en mütevazı olanı dahi TÜİK’in en az 2 katı. Kısaca TÜİK enflasyonu düşükten de öte adeta kürtaj…

İKİ SORU İKİ CEVAP / Enflasyona dair…

TÜİK neden böyle davranıyor?

Çünkü talimatla çalışıyor. Fiyat aldığı marketlerde anlık promosyon yaptırıyor. OVP’nin hala çalıştığını göstermek için rakamları eğip büküyor. Ücretliye daha az zam için endeks cambazlığı yolunu deniyor.

Ekonomiye ne zararı var?

Öncelikle ücretlinin cebinden para tırtıklıyor. Ayrıca hükümetin enflasyonla mücadelede başarılı olduğu izlenimi doğuruyor. Ölçemezsen bilemezsin, bilemezsen yönetemezsin. Yönetemiyorlar da…

NOT

12 AY SONRA ENFLASYON NE OLUR?

Acaba enflasyon 12 ay sonra ne olur? Bu soruyu hane halkına sorduğumuzda %58 diyor. Ev kadınlarının cevabı; %60-65 civarı. Reel kesim %40-45 diyor. Merkez Bankası %16 iddiasında… Bir de piyasa katılımcıları denen bir kesim var ki belki bir gün guvernör olurum umuduyla; %20-25 diyor.

TÜİK LÛGATI

Sepet: İçinde çeşitli mal ve hizmet fiyatlarını barındıran ve enflasyon hesabında kullanılan paket

Endeks: Bir gelişimi gösteren nicelikler veya değerler arasındaki ilişkinin istatistiksel ifadesi

Enflasyon: Fiyatlar genel düzeyinin sürekli artış göstermesi, yani fiyat artış hızı

Hayat pahalılığı: Gelirin ihtiyaç duyulan mal ve hizmetleri satın almaya yetmemesi