Alman’ın disiplini Türkiye’nin dinamizmi

Yaşlanan ve yavaşlayan Avrupa’nın üretim gücü Almanya, içine düştüğü hantallıktan çıkmak için Türk girişimcisinin çevikliğin muhtaç hale geldi. Şimdi Türk gibi başlayıp Alman gibi bitirme zamanı

Turkish European Business Association TEBA’nın Düsseldorf’taki etkinliğinde “yeni dönemde Türkiye-Almanya ekonomik ilişkilerini” tartışıyoruz. Buradaki iş insanları, 2 ülke arasında farklı & yeni işbirliği modeli ihtiyacına işaret ediyor; “Almanın kalite disipliniyle Türklerin dinamizmi bir araya gelmeli.”

Bildik fıkradır; Marlin Monroe ile Aynştayn bir etkinlikte karşılaşır. Kendisi de aslında son derece zeki olan Marlin, Aynştayn’a şunu söyler; “İkimiz evlense çocuğumuz benden güzelliği sizden zekâyı alsa…” Aynştayn derhal karşılık verir; “bu bir hipotez ise ya tersi olursa? Benim güzelliğim ve sizin zekânız…”

ALMAN SANAYİSİNİ HANTALLIKTAN TÜRK GİRİŞİMCİLER KURTARABİLİR

Almanya da şu anda zor zamanlardan geçiyor. Bundan 15 yıl önce AB’nin nüvesi olan, Yunanistan’ın 320 milyar Euro borcunu silen ülke, şimdi borç almaya hazırlanıyor. Halkın önemli bir bölümü yoksulluk sınırında yaşıyor ve yabancıların sosyal devlet maliyeti, Almanya’yı “hasta” haline getirmiş.

Yetmiyor, Çin; lider olduğu 3 sektörde (otomotiv, kimya, makine) liderliğini elinden almış, elektrikli oto devrimini kaçırmış, işgücü maliyeti yüzünden endüstrisi sıkıntıya düşmüş. Dragi raporu da zaten AB’nin belkemiği Almanya’nın giderek eski ihtişamını, sanayi kapasitesini nasıl kaybettiğini yazmış.

İKİ SORU İKİ CEVAP / Almanya’ya dair…

Alman disiplini ne demek?

Endüstri standartlarını belirleyen, 7 sektörde dünya devi haline gelmiş, kurallı ve kaliteli üretim kültürüne sahip Almanya bugün, yeni ekonomik düzlemde, “yavaş ve hantal” kalmış durumda.

Türk dinamizmi ne demek?

400’e yakın organize sanayi bölgesi, çok sayıda KOBİ’si ve hızlı yol alan üretim modelleri ile Türkiye, yeni alanlarda atılım yapabiliyor, krizlerini aşabiliyor ve farklı kültürlere hızla uyumlanabiliyor.

NOT

KARŞILIKLI BAĞIMLILIK ZAMANI

Bir yandan Çin diğer yandan ABD kıskacındaki Almanya, küredeki gücünü kaybediyor. Türkiye ise dünyanın hala en büyük ithalatçısı AB’nin artık atıl kaldığı alanlarda, özellikle Almanya ile işbirliğine gidebilir. Avrupa Çin’i istemiyor. Türkiye de Çin’den mustarip. Şimdi ekonomik ilişki kurma zamanı…

İŞBİRLİĞİ LÛGATI

Endüstri kapasitesi: Almanya, 7 sektörde küresel aktör. Ancak bu gücünü Çin’e kaptırma riski taşıyor

Kaliteli üretim: DIN kavramının açılımı; “Deutsches Institut für Normung.” Standart belirleyen…

Hantal işgücü: Almanya’da emek çok pahalı, vergiler yüksek ve iş teslimi uzun sürüyor

Dinamik yapı: “Türk gibi başla, Alman gibi bitir” derler. Tersini yapardık ama şimdi tam zamanı…