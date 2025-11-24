  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Kapasite kullanımı aralıksız 3 aydır yükselişte
Takip Et

Kapasite kullanımı aralıksız 3 aydır yükselişte

Kapasite kullanım oranı, kasım ayında bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 74,4 seviyesinde gerçekleşti. Böylelikle önemli veri, üst üste 3 aydır yükseliş eğilimini sürdürdü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kapasite kullanımı aralıksız 3 aydır yükselişte
Takip Et

İmalat sanayi kapasite kullanım oranı 0,2 puan artarak yüzde 74,4 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kasım ayı "İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı" bülteninin detayları şöyle:

"2025 yılı Kasım ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1791 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirilmiştir.

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 74,1 seviyesinde gerçekleşmiştir. Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 74,4 seviyesinde gerçekleşmiştir."

VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladıVİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladıBorsa Haberleri

 

Ekonomi
Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesi ne zaman yatacak? Promosyon ödemesi ne kadar?
Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesi ne zaman yatacak? Promosyon ödemesi ne kadar?
Dijital Türk Lirası Projesi'nin ikinci faz ilerleme raporu yayımlandı: Çevrimdışı ödemelerde yeni adımlar geliyor
Dijital Türk Lirası Projesi'nin ikinci faz ilerleme raporu yayımlandı
Ticari araç ve kamyon ihracatında yıl sonu öncesi rekor seviyeye ulaşıldı
Ticari araç ve kamyon ihracatında yıl sonu öncesi rekor seviyeye ulaşıldı
Bankacılık devinden 2026 için TCMB faiz tahmini
Bankacılık devinden 2026 için TCMB faiz tahmini
Türkiye'nin çiğ süt üretimi son 3 yıldır artış gösterdi
Türkiye'nin çiğ süt üretimi son 3 yıldır artış gösterdi
İthal edilecek oyuncaklara yönelik "künye" denetimleri yapılacak
İthal edilecek oyuncaklara yönelik "künye" denetimleri yapılacak