Kapasite kullanımı aralıksız 3 aydır yükselişte
Kapasite kullanım oranı, kasım ayında bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 74,4 seviyesinde gerçekleşti. Böylelikle önemli veri, üst üste 3 aydır yükseliş eğilimini sürdürdü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kasım ayı "İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı" bülteninin detayları şöyle:
"2025 yılı Kasım ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1791 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirilmiştir.
İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 74,1 seviyesinde gerçekleşmiştir. Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 74,4 seviyesinde gerçekleşmiştir."