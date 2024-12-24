  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Karabük’te kasım ayında 326 konut satışı gerçekleştirildi
Takip Et

Karabük’te kasım ayında 326 konut satışı gerçekleştirildi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından açıklanan konut satış istatistiklerine göre Karabük’te kasım ayında 326 konut satışı gerçekleştirildi.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Karabük’te kasım ayında 326 konut satışı gerçekleştirildi
Takip Et

Türkiye genelinde 2024 yılı kasım ayında 153 bin 14 konut satıldığının belirtildiği TÜİK’in verilerine göre, Karabük’te 244’ü ikinci el satış olmak üzere 326 konut satıldı.

Karabük'te, geçen yılın aynı dönemine göre 203 fazla konut satıldı

38 konutun ipotekli satışı yapıldığı bildirildiği açıklamada, geçen yılın aynı ayında satılan konut sayısının 203 olduğu ifade edildi.

TÜİK’e göre Zonguldak’ta 472’si ikinci el 777, Bartın da ise 159’u ikinci el 265 konutun satıldığı bilgisi aktarıldı.

PayCO, 2025’de yapay zeka, veri analitiği teknolojileri ve entegre ödeme çözümlerine odaklanacakPayCO, 2025’de yapay zeka, veri analitiği teknolojileri ve entegre ödeme çözümlerine odaklanacakŞirket Haberleri
CarreforSA karta özel gıda ve deterjanlarda yılbaşı indirimi (CARREFOURSA SARI ETİKETLİ ÜRÜNLER)CarreforSA karta özel gıda ve deterjanlarda yılbaşı indirimi (CARREFOURSA SARI ETİKETLİ ÜRÜNLER)Ekonomi

 

Ekonomi
Rekabet Kurumu'dan rekor ceza! Başkan Birol Küle açıkladı
Rekabet Kurumu'dan rekor ceza! Başkan Birol Küle açıkladı
Bakan Şimşek duyurdu: Akaryakıta enflasyon güncellemesi geliyor
Akaryakıta enflasyon güncellemesi geliyor
BDDK Başkanı Kavcıoğlu’ndan yeni düzenleme sinyali: Katılım finans kuruluşları üzerinde çalışıyoruz
BDDK Başkanı Kavcıoğlu: Katılım finans kuruluşları üzerinde çalışıyoruz
Avrupa gaz krizinin eşiğinde! Enerji denkleminde 'Türkiye' kilit rol oynayabilir
Enerji denkleminde 'Türkiye' kilit rol oynayabilir
Ekonomide 2024 yılı nasıl geçti?
Ekonomide 2024 yılı nasıl geçti?
Mehmet Şimşek: Türkiye'de ciddi bir enflasyon ve hayat pahalılığı sorunu var
Şimşek: Türkiye'de ciddi bir enflasyon ve hayat pahalılığı sorunu var