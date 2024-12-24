PayCO, 2025’de yapay zeka, veri analitiği teknolojileri ve entegre ödeme çözümlerine odaklanacak

2024 yılını, elektronik para ve ödeme sistemleri sektörü için dinamik gelişmelerin yaşandığı, teknolojinin hızla evrildiği ve müşteri beklentilerinin sürekli olarak değiştiği bir yıl olarak ifade eden PayCO Genel Müdürü Fevzi Utku Kılıç, “Bu yıl içinde, özellikle dijitalleşmenin hız kazanması ve ödeme sistemlerinin KOBİ ölçeğinde de yaygınlaşması, sektörün en dikkat çekici trendlerinden oldu. Payco olarak, 2024 yılı boyunca bu değişime hızla uyum sağlayarak sektördeki yerimizi güçlendirmeyi başardık. Finansal teknolojilere yatırım yaparak kullanıcı deneyimini iyileştirdik ve ödeme sistemlerinde güvenliği artıracak çözümleri devreye aldık.” dedi.

Dijital cüzdan ve ödeme sistemleri ürünlerimiz büyük ilgi gördü

2024 yılının Payco için büyük bir yenilik yılı olduğunu da sözlerine ekleyen Kılıç, “Geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerle, kullanıcıların ödeme işlemlerini daha hızlı, güvenli ve kolay yapabilmelerini sağladık. Dijital cüzdan ve ödeme sistemleri gibi ürünlerimiz, kullanıcılar tarafından büyük ilgi gördü ve işlem hacmimizde anlamlı bir artış yaşandı. Müşteri geri dönüşlerine odaklanarak, kullanıcı dostu arayüz tasarımı, fiziki cihaz yatırımı ve 7/24 müşteri destek hizmeti gibi uygulamalarımızı geliştirerek müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkardık. Ayrıca, 2024 yılında elektronik ödeme sistemlerinin regülasyonları çerçevesinde önemli düzenlemeler yapıldı. Payco olarak, bu regülasyonlara hızlı bir şekilde uyum sağlayarak, sektördeki en güvenilir ve mevzuata uygun işlem gerçekleştirmeyi hedefleyen elektronik para şirketlerinden biri olduk. Özellikle, veri güvenliği ve kişisel verilerin korunması alanında yaptığımız yatırımlar, kullanıcılarımızın güvenini kazanmak için kritik öneme sahip oldu. ISO standartlarnı benimseyerek, kaliteyi ve güvenliği daha ileriye taşıdık.” şeklinde konuştu.

Hem müşteri memnuniyeti artacak hem de şirketimizin gelirleri büyüyecek

2025 yılına ilişkin beklenti ve hedeflerinden de bahseden Kılıç, “2025 yılına girerken, elektronik para ve ödeme sistemleri sektöründe önümüzdeki yılın çok daha yenilikçi ve rekabetçi olacağını öngörüyoruz. Bu bağlamda, Payco olarak sektördeki pozisyonumuzu pekiştirmek için çeşitli stratejik adımlar atmayı hedefliyoruz. 2025 yılı itibarıyla odaklanacağımız ana alanlar arasında yapay zeka ve veri analitiği teknolojileri ve entegre ödeme çözümleri yer alacak. Gelecek yıl, ödeme süreçlerinin hızlandırılması ve daha kişiselleştirilmiş kullanıcı deneyimi sağlanması için yapay zeka ve veri analitiği kullanımı artırılacak. Özellikle, kullanıcıların alışveriş alışkanlıkları ve ödeme tercihleri analiz edilerek, onlara en uygun kampanya ve teklifler sunulacak. Bu, hem müşteri memnuniyetini artıracak hem de şirketimizin gelirlerini daha da büyütecek.

Nakitsiz toplum ve finansal erişim

Bankacılık sistemine erişimi olmayan bireyler için çözümler geliştirmeye devam edeceğiz. Payco Kart ile finansal erişimi artırmayı hedefliyoruz. FAST entegrasyonu ile daha hızlı ve kolay para transferi çözümleriyle müşterilerimize pratik hizmetler sunacağız. Yenilikçi cüzdanımız vasıtasıyla, yabancı para transferleri, kıymetli maden alım-satımı, fatura tahsilatı gibi yeni ürünlerle müşterilerimizin tüm finansal işlemlerini tek bir platformdan kolayca yönetmelerini sağlayacağız.

Sürdürülebilirlik ve toplumsal sorumluluk

Sosyal sorumluluk projelerine ve çevresel sürdürülebilirliğe önem veren bir şirket olarak, 2025 yılına gelindiğinde, çevre dostu ödeme sistemleri ve sürdürülebilir iş uygulamalarını öncelikli hale getirmeyi ve müşterilerimize sunmayı hedefliyoruz. Şirket içi enerji tasarrufu önlemleri, kağıtsız ofis uygulamaları ve çevre dostu veri merkezleri gibi inisiyatiflerle, çevresel etkimiz düşürmeyi planlıyoruz.

2025 yılı için hedeflediğimiz tüm bu yenilikler ve stratejik adımlar, Payco’nun sektördeki liderliğini daha da pekiştirmeyi ve kullanıcılarımız için en iyi ödeme deneyimini sunmayı amaçlıyor. Yeni yılda daha güçlü, daha yenilikçi ve daha kullanıcı odaklı bir şirket olma yolunda kararlılıkla ilerleyeceğiz.” diyerek sözlerini bitirdi.