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Kasım ayı enflasyonu salı günü açıklanacak

Kasım ayına ilişkin enflasyon rakamları salı günü açıklanacak. Tüketici Fiyat Endeksi, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 2,88, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48,58 artış göstermişti.

Haber Merkezi
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Kasım ayı enflasyonu salı günü açıklanacak
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Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Aralık Salı günü, yılın 11. enflasyon verilerini oluşturacak olan kasım ayı enflasyon rakamları açıklanacak.

TÜFE'deki değişim ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,88, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 39,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,58 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 62,02 olarak gerçekleşmişti.

Tüketici fiyat endeksi eylülde yüzde 2,97, ağustosta yüzde 2,47, temmuzda yüzde 3,23 artış göstermişti.

Enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,98 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından salı günü açıklanacak kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,98 oldu. Ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,70 ile yüzde 2,54 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,98), bir önceki ay yüzde 48,58 olan yıllık enflasyonun yüzde 46,71'e ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi kasımda yüzde 45,07 oldu.

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