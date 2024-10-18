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Kastamonu’da eylül ayında 590 konut satışı yapıldı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2024 yılı Eylül ayı konut satış istatistik verilerine göre, Kastamonu’da Eylül ayında 590 konut satıldı.

Haber Merkezi
İHA
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Kastamonu’da eylül ayında 590 konut satışı yapıldı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılı Eylül ayı konut satış istatistiklerini açıkladı.

Konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre 144 adet arttı

TÜİK Başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre, Eylül ayında Kastamonu genelinde konut satışları 590 adet oldu. Konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre 144 adet arttı. Eylül ayında Kastamonu genelinde ipotekli konut satışları 51 adet oldu. İpotekli konut satışları önceki yılın aynı ayına göre 6 adet arttı. İpotekli satılan konutların toplam konut satışları içinde payı yüzde 8,6 oldu. İpotekli satılan konutların 8 tanesi ilk defa satılan konutlardan oluşurken, geri kalan 43 tanesi de ikinci el satıştan oluştu. Diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre 138 adet artarak 539 adet oldu. Eylül ayında diğer satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 91,4 oldu. Eylül ayında Kastamonu genelinde ilk el satılan konut sayısı önceki yılın aynı ayına göre 15 adet artarak 164 adet oldu. İlk kez satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 27,8 oldu. Kastamonu genelinde ikinci el konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre 129 adet artarak 426 adet oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 72,2 oldu.

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