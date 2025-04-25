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Kayısıda yaşanan bereket vatandaşları sevindirdi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, kayısı bereketi yaşanıyor. Yurdun pek çok yerinde yaşanan don olaylarından etkilenmeyen kayısılar irileşmeye başlarken, bolluk vatandaşları mutlu etti.

Haber Merkezi
İHA
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Kayısıda yaşanan bereket vatandaşları sevindirdi
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Burhaniye Ören Mahallesinde bahçeleri süsleyen kayısı ağaçlarında meyve bolluğu yaşanıyor. Ören Mahallesinde kayısıların don olaylarından etkilenmediğini kaydeden Mustafa Devrim, erkenci kayısıların 2 haftaya kadar sararmaya başlayacağını söyledi. Ay içinde yaşanan don olayları yurdun pek çok yerinde meyve üretimine olumsuz etkilerken Burhaniye de korkulan olmadı.

"Don olayları bizim kayısıları etkilemedi"

Ağaçlarda bol kayısı olduğunu kaydeden Bağ-Kur emeklisi Mustafa Devrim, "Bu sene özellikle Ören Mahallesinde bol kayısı var. Don olayları bizim kayısıları etkilemedi. Erkenci çeşitler oldukça irileşti. İki haftaya kadar sararmaya başlayacak. Kayısıları satmayıp eşe dosta ikram ediyoruz" dedi.

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