Kayıtlı çalışan sayısında sert düşüş: Dört ayda 542 bin kayıp

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından hazırlanan İstihdam İzleme Bülteni 149. sayısı yayımlandı. SGK verilerine göre Ocak 2025 itibarıyla sigortalı çalışan sayısı son dört ayda 542 binden fazla azaldı.

TEPAV'dan yapılan açıklamaya göre, imalat sektöründe istihdam daralmaya devam ederken, hizmet sektöründe özellikle konaklama, sağlık ve sosyal hizmetlerde dikkat çekici artışlar yaşandı. Tarım, inşaat ve ticaret sektörlerinde sınırlı da olsa istihdam artışı gözlenirken, toplam istihdamda gerileme eğilimi sürdü.

Sigortalı çalışanlara ait Ocak 2025 verileri SGK tarafından açıklandı. Ocak ayında Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödenen çalışanlar dahil toplam sigortalı çalışan sayısı yıllık olarak yüzde 1,5 artarken aylık olarak yüzde 1 azaldı ve 25.049.837 olarak gerçekleşti. Toplam istihdamda Ağustos 2024’ten bu yana gözlenen gerileme eğilimi Ocak 2025’te de devam etti ve son dört aydaki düşüş 542.013’e yükseldi.

İmalatta istihdam kaybı derinleşiyor

İstihdam imalatta daralmaya devam ederken tarım, inşaat ve toptan-perakende ticaret sektörlerinde arttı. Yıllık değişimlere bakıldığında, imalatta yüzde 1,2 azalış, toptan ve perakende ticaret sektöründe yüzde 4,3, inşaat sektöründe ise yüzde 4,6 artış gerçekleşti. İnşaat sektöründe yüksek artışlar hız keserek devam ederken toptan ve perakende ticaret sektörü istihdamı artış eğilimini korudu. Diğer taraftan, imalat sektöründe son sekiz aydır istihdam daralırken tarım sektöründe son üç aydır sınırlı artış kaydedildi.

Hizmet sektörü istihdamı güçlü

Hizmet sektörü genelinde istihdamın görünümü olumlu; özellikle konaklama ve yiyecek faaliyetleri ile insan sağlığı ve sosyal hizmetlerde istihdamın hızlı artışları dikkat çekiyor. Ocak ayında konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinde yüzde 8,3, finans ve sigorta faaliyetlerinde yüzde 5,4, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetlerinde yüzde 10,1, kültür, sanat, eğlence, dinlence ve sporda yüzde 12 ve kamu yönetimi ve savunma; zorunlu sosyal güvenlikte yüzde 4,3 düzeyinde istihdam artışı gözlendi. Bunun yanı sıra, ulaştırma ve depolama sektöründe de istihdam genel artış eğilimini korudu ve yüzde 3 oranında yükseldi. Diğer taraftan, sigortalı-ücretli çalışan sayıları uluslararası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetlerinde yüzde 6 ve eğitimde yüzde 2 daraldı.