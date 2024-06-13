Kayyum atamaları, ekonomik ve sosyal sorunları derinleştiriyor

DİYARBAKIR Aralarında Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Diyarbakır Ticaret Borsası, Diyarbakır OSB Başkanlığının da olduğu 31 iş dünyası sivil toplum kuruluşu, kayyum atamalarına yönelik düzenledikleri basın toplantısında bazı gazetelerde iş insanlarının hedef gösterildiğini belirterek, sağduyu çağrısı yaptı.

Toplumsal barışın desteklenmesi adına istişare kültürünün yaygınlaştırılması talebinin yapıldığı basın toplantısında, ilgili gazeteye karşı hukuki mücadele başlatılacağı bildirildi.

Diyarbakır İş Konseyi Başkanı Mustafa Vural, 31 mart seçimlerinden sonra gelişen normalleşme adımlarının halkta olduğu kadar toplumsal barış için mücadele eden iş insanlarını da heyecanlandırıp yatırım umutlarını artırdığını ifade etti. Bölgesel Ekonomik Kalkınma için; kent dinamiklerinin tüm imkanlarını seferber ettiği bir dönemde belediyelere yönelik gelişen kayyum atamalarının toplumsal refaha ciddi zarar verdiğini dile getiren Başkan Vural, “Bizler bölgemiz, kentimiz için bu denli çaba içinde iken; kendilerini gazeteci olarak tanımlayan bazı kimseler aslı astarı olmayan iddiaları kendine meslek edinmiş, tedirginlik havasını hakim kılmaya çalışıyor. Bölge de süregelen Kayyum Politikalarından kaynaklı olarak; yüzlerce sorun ile uğraşmak yetmezmiş gibi, bu felaket tellalları da başka bir sorunumuz olmaya başladı. Yabancı girişimciler bölgeye temkinli yaklaşırken, yerli yatırımcılarda ise sermaye göçüne neden oluyor” uyarısı yaptı.

Ekonominin en iyi olduğu dönem barış süreci dönemiydi

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası başkanı Mehmet Kaya ise, 90’lı yıllara dönmek istemiyoruz diyerek hükümete çağrıda bulundu. Kaya, “Çünkü bölgede ekonomi zayıflayınca ülkede de ekonomi zayıflıyor. Hepimiz net biliyoruz bölgenin ekonomik anlamda en iyi olduğu dönem barış sürecinin olduğu dönemdi. Bölgede ekonomik rakamlar iyiyken 2013’te yakaladığımız gayri safi milli hasılayı ancak 2024’te yakalayabildik. Şimdi bu ivme yakalanmışken ve normaleşme ile ilgili açıklamalar yapılırken bölge iş insanını hedef gösteren açıklamaların yaratacağı tahribat bugünden dikkate alınmalı” dedi.