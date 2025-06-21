Ticaret Bakanlığı 2 şirketi daha 'dış ticaret sermaye şirketi' statüsüne aldı

Bakanlığın, Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla 2 şirkete daha "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü tanındı. Böylece, dış ticaret sermaye şirketi statüsü bulunan şirket sayısı 99'a çıktı.

Buna göre, listeye eklenen şirketler KCR Dış Ticaret AŞ ile Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ oldu.