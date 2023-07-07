KDV’den 310 milyar lira bekleniyor

Canan SAKARYA

TBMM’ye sunulan ek bütçe yasa teklifi ile 2023 bütçesine 1 trilyon 119 milyar liralık ödenek ekleniyor. Ek bütçede en yüksek ödenek 482.8 milyar lira ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) verilirken, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na da 279.7 milyar lira ödenek eklenecek. Ek bütçe kanun teklifine göre, katma değer vergisinden 309.9 milyar lira, harçlardan 28.8 milyar lira gelir bekleniyor.

Ek bütçe kanun teklifi 11Temmuz Salı günü Meclis Plan Bütçe Komisyonunda ele alınacak. Ek bütçe kanun teklifinin Plan Bütçe Komisyonuna sunumunu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yapacak.

TBMM’ye sunulan yasa teklifine göre, 80.5 milyar lira faiz giderlerine, 100.7 milyar lira mal ve hizmet alım giderlerine, 258.9 milyar lira cari transferlere, 483.7 milyar sermaye transferlerine, 67.4 milyar lira sermaye giderlerine, 51.2 milyar lire borç verme giderlerine, 76.9 milyar lira da yedek ödenek için ayrıldı.

1.1 milyar lira vergi geliri

Ek bütçe yasa teklifine göre 1 trilyon 150 milyar liralık vergi geliri öngörülüyor. Gelir vergisinden 203,2 milyar lira beklenirken, kurumlar vergisinden 166.3 milyar liralık gelir öngörülüyor. Motorlu taşıtlar vergisinden ise 32,6 milyar lira gelir bekleniyor. Resmi Gazete’de yayımlanan ve oranları artırılan KDV’den 309.9 milyar lira gelir sağlanması bekleniyor.

Ek bütçe yasa teklifinde, özel tüketim vergisinden (ÖTV) 307,5 milyar lira, petrol ve doğalgaz ürünleri üzerinden alınan ÖTV’den 112.5 milyar lira, motorlu taşıtlar üzerinden alınan ÖTV’den 142,8 milyar lira, alkollü içkiler üzerinden alınan ÖTV’den 7,6 milyar lira, sigara üzerinden alınan ÖTV’den 20,3 milyar lira, dayanıklı tüketin üzerinden alınan ÖTV’den de 21,9 milyar liralık gelir öngörülüyor.

BSMV’den 33.2 milyar, harçlardan 28.8 milyar lira

Yasa teklifine göre, banka ve sigorta muameleleri vergisinden 33.2 milyar lira, şans oyunları vergisinden 13.2 milyar lira, özel iletişim vergisinden 2.1 milyar lira, konaklama vergisinden 5.7 milyar lira gelir bekleniyor. Harçlardan 28.8 milyar lira gelir beklentisi bulunurken, pasaport ve konsolosluk harçlarından 2 milyar lira bekleniyor.