  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Ekonomi
  3. Kerkük-Ceyhan petrol terminalinde 'küçük bir sızıntı' durduruldu
Takip Et

Kerkük-Ceyhan petrol terminalinde 'küçük bir sızıntı' durduruldu

BP Azerbaycan'ın sözcüsü, Türkiye'nin Ceyhan Petrol Terminalinde tespit edilen "küçük" bir sızıntının durdurulduğunu açıkladı.

Haber Merkezi
Reuters
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Kahramanmaraş depreminin ardından ihracat terminali Ceyhan'da hasar oluştuğu şüphesiyle faaliyetlere ara verilmişti.

Bir enerji yetkilisi, Irak petrolünü taşıyan Kerkük-Ceyhan ve Azeri petrolünü taşıyan Bakü-Tiflis-Ceyhan ham petrol boru hatlarından akışın devam ettiğini ifade etmişti.

Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarıyla yarın Hatay'a gidecek

Türkiye Haberleri

Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarıyla yarın Hatay'a gidecek
Bu konularda ilginizi çekebilir
türkiye