Kerkük-Ceyhan petrol terminalinde 'küçük bir sızıntı' durduruldu
BP Azerbaycan'ın sözcüsü, Türkiye'nin Ceyhan Petrol Terminalinde tespit edilen "küçük" bir sızıntının durdurulduğunu açıkladı.
Reuters
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Kahramanmaraş depreminin ardından ihracat terminali Ceyhan'da hasar oluştuğu şüphesiyle faaliyetlere ara verilmişti.
Bir enerji yetkilisi, Irak petrolünü taşıyan Kerkük-Ceyhan ve Azeri petrolünü taşıyan Bakü-Tiflis-Ceyhan ham petrol boru hatlarından akışın devam ettiğini ifade etmişti.
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