Kimyacıların hedefi kalıcı birincilik

Osman KILIÇ / İSTANBUL

Son 5 yılda ihracatta yüzde 92 büyüme başarısı gösteren ve 2022 yılında gerçekleştirdiği 33,6 milyar dolarlık ihracat ile zirveye yerleşen kimya sektörü, 232 ülke ve bölge ile de en fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren sektör oldu. Kilogram başı ihracat bedelini de yüzde 30’luk artış ile 1,16 dolara yükselten sektörün ihracatında ilk 10 sırayı Hollanda, ABD, İtalya, Romanya, Lübnan, Rusya, Almanya, İspanya, Irak ve Güney Afrika aldı. Sektörün toplam ihracatının yüzde 40’ı AB ülkelerine gerçekleşirken, Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamındaki Güney Afrika’ya yapılan ihracat oranı yüzde 270 oranında artarak rekor seviyeye ulaştı.

Hedef “kalıcı birincilik”

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı Adil Pelister, “16 alt sektörümüz ile 27 ana sektöre doğrudan tedarikçi konumunda ve stratejik öneme sahip büyük bir kimya ailesiyiz. Kimya ihracatçımıza söz verdiğimiz üzere önce kalıcı ikinciliğe ulaştık. Şimdi de küresel zorluklara rağmen 2022 yılında ulaştığımız 33,6 milyar dolarlık ihracat ile zirveye yerleştik ve artık kalıcı birincilik hedefine yürümek için yeni adımlarımızı atacağız. Kilogram başı ihracat birim fiyatlarımız 2018 yılında 0,89 dolar idi. 2021 yılında 0,92 iken 2022 yılında ise 1,16 dolara yükselerek 1 dolar barajını aştı” dedi. Bu tablonun nitelikli büyümenin göstergesi olduğunu aktaran Pelister, “Şimdi de ‘Vizyon 2030’ stratejimiz çerçevesinde sürdürülebilirlik temelinde ölçek büyütmeye odaklanarak kimya ihracatımızı 2023’te 36 milyar dolara, 2030 yılında ise 50 milyar dolara yükseltmeyi hedefliyoruz” açıklamasında bulundu. Kimya sektörünün ülkemizin ekonomik kalkınması ve ihracatın geleceği açısından stratejik önem taşıdığını vurgulayan Pelister, “Biz de bu bilinçle çalışmalarımızı sürdürüyor ve kimyanın geleceğinde yeni dönemin oyun kurucuları arasında yer almak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Değişimlere hızlı adapte olmalıyız”

Dünyada yeni bir ekopolitik dönüşüm yaşandığını ifade eden İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı Adil Pelister, “Yeni döneme ilişkin olarak kimyada sürdürülebilir üretim, dijital dönüşüm, yüksek katma değerli inovatif ürünler, AB Yeşil Mutabakatı, sınırda karbon düzenlemesi, Almanya’da kabul edilen ‘Tedarik Süreci Yönetim İlkeleri’ kanunu ve KKDİK Kimyasalların Kaydı gibi hızla adapte olmamız gereken önemli başlıklarımız var. Biz de İKMİB olarak sürdürülebilirlik ve dijitalleşme stratejimiz doğrultusunda kimya sektörümüzü ve ihracatımızı bir üst lige taşıyacak projelerimiz ile ölçek büyütmek için çalışmayı sürdürüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

RADARDAKİ 21 ÜLKEDE 22 FUAR

İKMİB olarak 2022 yılında 21 ülkede 10 milli katılım organizasyonu, 8 infostand, 13 fuar ziyareti, 1 Türkiye tanıtım standı, 6 sektörel ticaret heyeti, 1 ön heyet ve 5 Ur-Ge Projesi gerçekleştirdiklerini ifade eden Pelister 2023 yılı programını ise şöyle açıkladı: “Kimya ihracatçılarımızın dünya ticaretinden daha fazla pay alması için hedef pazarlardaki fuarlarda milli katılım organizasyonlarıyla yer almaya bu yıl da devam edeceğiz. 2023 yılında İngiltere, Hollanda, Suudi Arabistan, Panama, Almanya, Rusya, ABD, İtalya, BAE, Hong Kong, Kenya, Nijerya, Güney Afrika, İsviçre, İspanya, Singapur, Brezilya, Arjantin, Fransa, Filipinler, Kolombiya olmak üzere 21 farklı ülkede 22 fuar milli katılımı, 6 info stand ve 6 ticaret heyeti düzenlemeyi planlıyoruz. AB ülkeleri, Güney Amerika, Afrika ülkeleri, Rusya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri’nin yanı sıra Çin, Vietnam, Tayland gibi Uzak Doğu ülkeleri de ihracat radarımızda yer alıyor” açıklamasına yer verdi.