Kıraç Galvaniz hangi bankalarda var? Kıraç Galvaniz (TCKRC) katılım endeksine uygun mu? soruları yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Yatırımcısına toplamda 45 milyon lot dağıtımı gerçekleştirecek olan Kıraç Galvaniz, fonun yüzde 45’ini devam eden tesis ve makine yatırımlarına, yüzde 40’ını işletme sermayesine yüzde 15’ini de finansal borç ödemelerine ayıracak. Yatırımcılar ise TCKRC halka arzına katılarak bu şirketin hisselerine pay sahibi olmak istiyor. Böylece detaylar araştırılıyor.

KIRAÇ GALVANİZ HANGİ BANKALARDA VAR?

Kıraç Galvaniz halka arzına Borsa İstanbul’da işlem yapmaya yetkili tüm kurum ve kuruluşlar katılabilecek. Böylece Türkiye’nin önde gelen bankalarından talep toplanacak.

Kıraç Galvaniz, halka arz sürecinde 14 - 15 Ağustos 2024 tarihleri arasında iki gün boyunca 09.00-17.00 saatleri arasında 24 TL hisse fiyatından talep toplayacak.

KIRAÇ GALVANİZ (TCKRC) KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

EVET. Kıraç Galvaniz İMKB tarafından belirlenen katılım endeksi şartlarını karşılıyor.

Şirket 125 milyon TL olan sermayesini 170 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 45 milyon TL payı halka arz edecek. Buna göre; Kıraç Galvaniz toplamda 45 milyon adet lot dağıtacak.

- 300 Bin katılım ~ 90 Lot (2160 TL).

- 700 Bin katılım ~ 39 Lot (936 TL).

- 1.1 Milyon katılım ~ 25 Lot (600 TL).

- 1.5 Milyon katılım ~ 18 Lot (432 TL).

- 1.9 Milyon katılım ~ 15 Lot (360 TL).

- 2.3 Milyon katılım ~ 12 Lot (288 TL).

- 2.7 Milyon katılım ~ 10 Lot (240 TL).

- 3.1 Milyon katılım ~ 9 Lot (216 TL).