Kırmızı metalde kolektif ralli

EVRİM KÜÇÜK

Bakır fiyatları, hem Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda hem de Londra Metal Borsası’nda rekor seviyelere tırmanarak küresel bir ralliye dönüştü. Arz sıkışıklığı, eriyen stoklar ve Fed’in faiz indirimine yaklaştığı beklentisi, metali yılın en güçlü yükseliş trendine taşıdı.

Şanghay’da bakır vadeli işlemleri dün ton başına 91.400 yuanla (12.600 dolar) tüm zamanların zirvesine çıktı. Londra’da üç aylık bakır sözleşmesi 11.540 dolar ile rekor tazeledi. LME’nin Güney Kore ve Tayvan’daki varant stoklarını iptal etmesinin ardından görünür stokların 105.275 tonla Temmuz’dan bu yana en düşük seviyeye gerilemesi ralliyi daha da körükledi.

Glencore’un 2026 üretim tahminini düşürmesi, yakın vadede arz tarafındaki kırılganlığı teyit ederken, Goldman Sachs bakır için 2026 ilk yarı ortalama fiyat tahminini 10.710 dolara yükseltti. Citi, “Metal Matters” adlı piyasa analizinin son sayısında, bakır fiyatının 2026’nın ikinci çeyreğine kadar ton başına 12.000 dolarına kadar yükselebileceği bir senaryo ortaya koydu. Daha zayıf dolar ve yaklaşan Fed indirimi beklentisi, metali makro taraftan da destekliyor. Uzmanlara göre, bugünkü fiyat hareketi bakırda önümüzdeki on yılın arz–talep çatışmasının provası niteliğinde. Yavaş ilerleyen madencilik yatırımlarıyla hızlanan yeşil teknoloji talebi arasındaki makas açıldıkça, kırmızı metalin küresel piyasadaki ağırlığı daha da artacak.

2026’da yükselişe devam beklentisi

▶ Citi: Baz metal piyasasında yapısal arz açığına dikkat çekerek 2026’da bakırın “daha yüksek ve kalıcı bir fiyat bandına” yerleşeceğini öngörüyor.

▶ Goldman Sachs: Enerji dönüşümü yatırımları ve zayıf maden projeleri nedeniyle 2026’ya doğru bakırda “tarihsel ölçekte bir sıkışıklık” riski bulunduğunu belirtiyor.

▶ Bank of America: 2026’da madencilik yatırımlarındaki yetersizliğin etkisiyle bakırın “trend üstü seviyeleri test edebileceği” görüşünde.

▶ ANZ: Küresel elektrikli araç ve şebeke yatırımlarının bakır talebini yukarı çekmeye devam edeceğini, 2026 fiyat görünümünde “yukarı yönlü risklerin ağır bastığını” ifade ediyor.

Sanayi metallerinde paralel hareket

Bakırın yükselişi, diğer baz metallerdeki güçlenmeyle birlikte geliyor ve uzmanlara göre bu da durumun tek seferlik bir sıkışmadan daha fazlası olduğuna işaret ediyor. Şanghay ve Londra’da alüminyum, çinko, kurşun ve nikel de yükselişte. Kalay fiyatları Nisan 2022’den bu yana en yüksek seviyeleri gördü. Bu tablo, hareketin sadece kısa vadeli bir pozisyon sıkışması değil, geniş tabanlı bir metal rallisi olduğuna işaret ediyor. Yükselen fiyatlar, madencilerin bilançolarını güçlendirirken; otomotiv, inşaat ve elektronik gibi bakır–yoğun sektörlerde maliyet baskısını artırıyor. Elektrifikasyon projelerinin hızlandığı bir dönemde arzın sınırlı kalması, enerjinin ve sanayinin dönüşüm maliyetlerini yukarı çekebilir.