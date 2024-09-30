KİT ve özelleştirilecek kuruluşların borcu belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2024 yılının 2. çeyreği itibarıyla Kamu iktisadi teşebbüslerin (KİT) ve özelleştirme programındaki kuruluşların cari fiyatlarla stok borçlarını açıkladı.

Buna göre, kuruluşların iç borç toplamı 572 milyar 48 milyon 378 bin bin lira, dış borçları ise 120 milyar 632 milyon 99 bin lira oldu. Böylece toplam borç stoku 692 milyar 680 milyon 477 bin lira olarak gerçekleşti.

İç borçlar içinde en yüksek kalemi 202 milyar 770 milyon 628 bin lirayla resmi dairelerin borçları oluştururken, bunu 159 milyar 715 milyon 240 bin lirayla gerçek/tüzel kişilerin, 140 milyar 110 milyon 649 bin lirayla ticari bankaların borçları izledi.