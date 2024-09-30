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Patronu kaçan olaylı fabrikanın işçilerinden eylem: Kıdem tazminatımızı istiyoruz

Geçen hafta işyerlerinin kapandığını ve işsiz kaldıklarını fabrikaya mesaiye gidince öğrenen işçiler eylem yaptı. Alacağı olan şirketlerin fabrikaya haciz üstüne haciz koyduklarını dile getiren işçiler kıdem tazminatlarının ödenmesini istedi.

Haber Merkezi
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Patronu kaçan olaylı fabrikanın işçilerinden eylem: Kıdem tazminatımızı istiyoruz
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Geçtiğimiz günlerde fabrikalarının kapandığını ve patronun kaçtığını mesaiye gittiklerinde öğrenen işçilerin hak arayışı devam ediyor. Firma sahibinin kaçmasıyla ortada kalan işçiler eylem yaptı.

Şirket 2014 yılından bu yana faaliyetteydi

Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 2014 yılında faaliyete geçen Ritim Tekstil fabrikasının kapatılmasının ardından mağdur olan işçiler, Cumhuriyet Alanı'nda toplanarak basın açıklaması yaptı.

 İşçiler fabrika önünde eylem yaptı

Çalıştıkları Ritim Tekstil'in kapatıldığını fabrikaya gittiklerinde öğrenen işçiler, fabrika önünde toplanarak haklarını istedi.

Haklarının verilmesi için yasal süreç başlatan mağdur işçiler, Yozgat Cumhuriyet Alanı'nda toplanarak basın açıklaması yaptı.

“Evime ekmek götüreyim”

Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı basın açıklamasında bulunan Soner Kızıl, "Burada bizim amacımız taşkınlık çıkarmak değil, sadece hakkımızı aramak istiyoruz. Yozgat'ta iş adamlarımız var. Bunların bizim sesimizi duymasını istiyoruz, bize yardımcı olsunlar. Bir babalık yapsınlar, bir abilik yapsınlar. Ben akşam evime ekmek götüreyim. Çocuğuma bir çikolata götüreyim, sevinsin" diye konuştu.

 İşçilerin çalmadığı kapı kalmadı

25 Eylül 2024 tarihinde kendilerine haber geldiğini, patronlara ulaşılamadığını ifade eden Zeynep Soylu ise, "O günden bugüne çalmadığımız kapı kalmadı. Olumlu bir cevapla dönülmedi. Çeki, faturası olan büyük firmalar gelip icra koymaya devam ediyor" ifadelerini kullandı. Açıklamasında 10 yıllık teşvik verilen firmalara sözleşme yapılmasını isteyen Soylu; icra konan bütün makinelerin, üretime yarayacak her şeyin satılıp işçilerin kıdem tazminatının verilmesini talep ettiklerini de ekledi. Basın açıklamasının ardından kalabalık olaysız şekilde dağıldı.

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