Elon Musk’tan sonra Twitter eridi! X platformunun değer kaybı ortaya çıktı

Dünyanın en zengin iş insanlarından olan Elon Musk’ın Twitter'ı satın alıp ismini X olarak değiştirmesinin ardından yaşanan değer kaybını Fidelity ortaya koydu.

Özellikle satın alma sürecinde Elon Musk'a yardım eden Fidelity, sosyal medya platformunun değerinin adeta eridiğini gözler önüne serdi.

Musk hamlelerinde başarısız oldu

Elon Musk, çalkantılı bir sürecin ardından 2022 yılının sonlarında Twitter'ı satın aldı. Sosyal medya devinin başına geçmesinin ardından ilk icraatlarından biri olarak platforma X ismini verdi. Kendisinin de aktif olarak kullandığı X sosyal medya platformu son finansal raporlara göre başarısız oldu.

Değer kaybı rekor düzeyde

Elon Musk'ın 44 milyar dolara satın aldığı X rekor düzeyde değer kaybetti. Twitter'ın satın alma sürecinde Musk’a yardımlarıyla öne çıkan Fidelity, sosyal medya platformunun değerinin eridiğini ortaya koydu. Yatırım şirketi yaptığı açıklamada X'teki 19,66 milyon dolarlık yatırımının değerinin şu an için tahmini olarak 4,19 milyon dolar olduğunu vurguladı.

Değeri giderek düşüyor

Temmuz ayında yatırımının 5,5 milyon dolar seviyelerinde olduğunu belirten ancak son açıklamasıyla bu tahminini daha da düşüren Fidelity'nin sağladığı verilere göre yüzde 78,7 oranında bir düşüş söz konusu. Bu da sosyal medya devinin tahminlere göre yaklaşık 9,4 milyar dolarlık bir değeri olduğunu gösteriyor.