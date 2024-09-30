  1. Ekonomim
  2. Teknoloji
  3. Elon Musk’tan sonra Twitter eridi! X platformunun değer kaybı ortaya çıktı
Takip Et

Elon Musk’tan sonra Twitter eridi! X platformunun değer kaybı ortaya çıktı

Milyarder iş insanı Elon Musk’ın Twitter'ı satın aldıktan sonra değer kaybetti. Dünyanın yakından izlediği satın alma sürecinde yardım eden Fidelity, açıkladığı verilerle X platformunun değerinin nasıl eridiğini gözler önüne serdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Elon Musk’tan sonra Twitter eridi! X platformunun değer kaybı ortaya çıktı
Takip Et

Dünyanın en zengin iş insanlarından olan Elon Musk’ın  Twitter'ı satın alıp ismini X olarak değiştirmesinin ardından yaşanan değer kaybını Fidelity ortaya koydu.

Özellikle satın alma sürecinde Elon Musk'a yardım eden Fidelity, sosyal medya platformunun değerinin adeta eridiğini gözler önüne serdi.

Musk hamlelerinde başarısız oldu

Elon Musk, çalkantılı bir sürecin ardından 2022 yılının sonlarında Twitter'ı satın aldı. Sosyal medya devinin başına geçmesinin ardından ilk icraatlarından biri olarak platforma X ismini verdi. Kendisinin de aktif olarak kullandığı X sosyal medya platformu son finansal raporlara göre başarısız oldu.

Değer kaybı rekor düzeyde

Elon Musk'ın 44 milyar dolara satın aldığı X rekor düzeyde değer kaybetti. Twitter'ın satın alma sürecinde Musk’a yardımlarıyla öne çıkan Fidelity, sosyal medya platformunun değerinin eridiğini ortaya koydu. Yatırım şirketi yaptığı açıklamada X'teki 19,66 milyon dolarlık yatırımının değerinin şu an için tahmini olarak 4,19 milyon dolar olduğunu vurguladı.

Değeri giderek düşüyor

Temmuz ayında yatırımının 5,5 milyon dolar seviyelerinde olduğunu belirten ancak son açıklamasıyla bu tahminini daha da düşüren Fidelity'nin sağladığı verilere göre yüzde 78,7 oranında bir düşüş söz konusu. Bu da sosyal medya devinin tahminlere göre yaklaşık 9,4 milyar dolarlık bir değeri olduğunu gösteriyor. 

Teknoloji
Dünya devi Amazon’un ofise dönüş planı tepki çekiyor! İstifalar şimdiden başladı
Dünya lideri şirketin ofise dönüş planı tepki çekiyor! İstifalar şimdiden başladı
SpaceX'in Crew-9 misyonunun uzay yolculuğu başladı
SpaceX'in Crew-9 misyonunun uzay yolculuğu başladı
24 ayar altınla kaplı telefonun fiyatı dudak uçuklatıyor! Yalnızca 88 tane üretildi
Lükste sınır yok! 24 ayar altınla kaplı telefonun fiyatı dudak uçuklatıyor
Çin’de yerel şirketlere ‘Nvidia çiplerinden uzak durun’ uyarısı
Çin’de yerel şirketlere ‘Nvidia çiplerinden uzak durun’ uyarısı
Apple, OpenAI'ya yatırım yapma kararından vazgeçti
Apple, OpenAI'ya yatırım yapma kararından vazgeçti
Dev otomobil şirketi itiraf etti! 42 bin aracı geri çağırıyor
Dev otomobil şirketi itiraf etti! 42 bin aracı geri çağırıyor